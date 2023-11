Le film de la reconquête de Kidal

Mardi 14 novembre 2023 restera longtemps grave dans les mémoires collectives au Mali et à travers le monde : Le retour de Kidal dans le giron de l’Etat malien après des années d’occupation par une meute de terroristes soutenus par la France… Retour sur les évènements qui ont marqués la libération de cette ville malienne.

Le 1er octobre 2023, les FAMa ont donc mis en mouvement cette vaste opération. Première prise de guerre dans cette équipée libératrice : Anefis à 112 kilomètres de Kidal, désormais sous contrôle des FAMa. Le 2 octobre, une imposante colonne de l’armée malienne s’était mise en branle à Gao pour rallier Kidal.

Le samedi 7 octobre 2023, L’armée affirme avoir pris le “contrôle total” d’une ville étape vers Kidal, le fief de la rébellion séparatiste touareg. « Les FAMa (forces armées maliennes) ont pris tôt ce (samedi) matin le contrôle total de la ville d’Anéfis. Les évaluations sont en cours”, a précisé l’armée dans un communiqué de l’Etat-major général.

Le 31 octobre 2023, le dernier contingent de la mission des Nations Unies abandonne précipitamment le camp à Kidal sans pourtant procéder à la rétrocession à l’armée malienne conformément à la résolution 2690 du conseil de sécurité de l’ONU. Et la réaction du gouvernement malien ne s’est fait pas attendre ! En effet, les autorités maliennes ont accusé la mission des Nations Unies d’avoir violé ses propres textes en livrant son emprise aux groupes armés terroristes…

Quelques jours plus tard, le vendredi 3 novembre 2023, l’armée malienne annonce que le camp abandonné par les casques bleus dans la région de Kidal a fait l’objet de frappes aériennes nocturnes : « Le vendredi 3 novembre, les missions de surveillance aérienne nocturne du territoire malien par les FAMa ont permis d’identifier plusieurs opérations en cours de préparation dans le camp abandonné de la MINUSMA à Kidal », précisant que « toutes les cibles ont été neutralisées ».

Le Samedi 11 novembre 2023, d’intenses combats à l’arme lourde ont été signalés samedi à proximité de la ville de Kidal entre les Forces armées Maliennes (FAMa) et les rebelles du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), regroupant les principaux groupes armés maliens du nord du pays, qui occupaient la ville depuis 2012. « Les FAMa, dans leur mouvement stratégique vers Kidal pour la sauvegarde de l’intégrité territoriale et l’éradication des groupes armés terroristes, ont brisé, ce samedi 11 novembre 2023 près de Kidal, la ligne défensive dressée par les groupes armés terroristes», a déclaré l’état-major général des armées.

Toujours dans le dynamique de leur avancée et déterminés à restaurer l’intégrité du territoire national, les FAMa ont accentué leurs opérations au front. « Lancée il y a quelques jours, l’opération stratégique des FAMA visant à restaurer l’intégration territoriale et l’éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal enregistre ce dimanche 12 novembre des avancées significatives », avait annoncé l’Etat-major de l’armée. Les autorités militaires soutiennent que la conjugaison des forces terrestres et aériennes des militaires au front a permis, le dimanche, de disperser les positions des groupes armés terroristes. « Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes. Les opérations des FAMa continuent avec la grande détermination afin de débusquer les terroristes dans leur dernier retranchement », a ajouté l’Etat-major de l’armée malienne.

Enfin le mardi 14 novembre 2023, l’information est confirmée par l’armée dans un communiqué et un message du Président Assimi Goïta l’a rendue officielle. C’est fait : l’armée malienne est à Kidal, après plus de 10 ans de contrôle par une coalition de rebelles et de djihadistes.

L’opération à Kidal n’a d’autres objectifs que la « sécurisation des populations contre le terrorisme », a précisé le Chef suprême de l’armée, le Colonel Assimi Goïta.

M Sylla

CH Sylla

