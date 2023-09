Saignée au sein groupes rebelles : La Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger se retire aussi du CSP

Après GATIA et le Mouvement pour le Salut de l’Azawad, la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger annonce également son retrait au sein du Cadre stratégique permanent regroupant les groupes armés du nord.

Nouveau revers pour le cadre stratégique permanent du nord du Mali qui a déclaré d’être en temps de guerre contre le pouvoir central. Pour cause, cette plateforme des mouvements armés signataires de l’Accord d’Alger se vide de ses membres fondateurs. Dans l’espace d’une semaine, trois grands groupes armés se sont démarqués de la nouvelle direction prise par le CSP. La Dernière en date est la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger qui a annoncé, hier mardi, son retrait définitif du CSP-PSD. Elle affirme qu’elle n’est nullement engagée dans la confrontation armée en cours ou à venir avec l’État du Mali, suite au retrait de la MINUSMA de certaines camps des Régions du Nord en vue d’être occupés par les forces armées maliennes.

Pour la plateforme du 14 juin 20214 d’Alger, cette décision du CSP est marquée par de graves tensions préjudiciables à la paix sociale. « La Plateforme condamne la reprise des hostilités et invite les parties en conflit à s’inscrire dans une dynamique de participation aux activités de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, issue du processus d’Alger », souligne le communiqué qui réaffirme l’idéal républicain de la plateforme en rassurant qu’elle soutient et continue à soutenir le gouvernement de la République du Mali dans sa quête d’une « paix juste et durable à travers une mise en œuvre intelligente et diligente de l’Accord au bénéfice des populations maliennes”. La plateforme a également félicité le gouvernement pour la levée des sanctions des Nations-Unies qui frappaient certains de ses responsables politiques et militaires.

Le Cadre stratégique permanent des groupes armés qui a déclaré la guerre au pouvoir central est composé aujourd’hui seulement de la coordination des Mouvements de l’Azawad. Ce groupement de rébellion de Kidal est la branche radicale des groupes armés qui ont pris les armes contre le gouvernement. Aujourd’hui, il est accusé par le gouvernement de transition et plusieurs observateurs d’avoir des ramifications avec les groupes armés terroristes. Le groupe terroriste Ançar Dine devenue Haut conseil pour l’unicité de l’Azawad était dirigé par l’actuel patron du Groupe de Soutien à l’islam et aux musulmans, Iyad Ag Ghaly. La même organisation à l’origine de plusieurs attentats terroristes contre les positions civiles et militaires depuis plusieurs années. Les dernières attaques revendiquées sont celles contre le Bateau Tombouctou, le camp de Bamba et de Gao qui ont fait 64 morts, selon un bilan officiel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

