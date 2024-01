Assainissement du district : L’opération de nettoyage lancée

La mairie du district de Bamako a ouvert la chasse aux ordures pour une ville propre. Une opération faite du mardi 10 au mercredi 11 janvier 2024 sur le boulevard du Peuple (du “Wonida” au Grand marché de Bamako, au “Rail-da”). Un travail techniquement effectué par la direction des services urbains de voirie et d’assainissement (Dsuva).

Les nouvelles autorités de la mairie du district ont ouvert la guerre contre les ordures au centre-ville de Bamako. Ali Issa, l’agent chargé d’expédier les affaires courantes de la mairie du district de Bamako, à la suite de la dissolution du conseil du district le 22 novembre 2023, est désormais à la tâche.

Selon M. Issa, cette initiative s’inscrit en droite ligne de la priorité accordée par le gouvernement aux questions d’assainissement de la ville de Bamako. Ce qui fait partie des motifs de la dissolution du conseil du district.

En plus du ramassage quotidien des ordures au niveau du boulevard du Peuple, le nouveau patron de la mairie du district estime qu’il s’est rendu compte qu’il faut aussi balayer cette artère du Centre commercial. Une artère qui, à ses dires, est la vitrine de la capitale, le passage qui permet d’accéder au Grand marché de Bamako.

“Si les étranges arrivent à Bamako, chacun a le souci de visiter le Grand marché. Mais tel qu’il se présente en terme d’accès extrêmement sale, c’est honteux, ça nous fait mal au cœur. C’est pourquoi nous avons initié cette activité de balayage“, indique Ali Issa.

Le ramassage des ordures et le balayage des artères font désormais bon ménage à la mairie du district. Pour cette opération, tous les manœuvres de la mairie du district ont été mobilisés sous la houlette de la direction des services urbains de voirie et d’assainissement (Dsuva). Pour Ali Issa, cette opération se fera périodiquement en vue de rendre l’accès du Grand marché et tout le boulevard du Peuple très assaini et propre.

Ali Issa a invité les occupants du “Wonida” qui sont en majorité des vendeuses de légumes et de condiments, à assainir leur cadre de travail, à ramasser les ordures laissées après leurs activités quotidiennes ou au moins à les rassembler en un point pour faciliter le ramassage par les services de la voirie techniques de la mairie du district.

