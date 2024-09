Dalla Dramé, Présidente du HCMF : « Défendre nos intérêts, et promouvoir les valeurs qui nous sont chères »

La présidente du Haut Conseil des Maliens de France, Mme Dalla Dramé, a prononcé son discours de mise en place et de présentation de son bureau élu le 30 juin dernier. La cérémonie a eu lieu le samedi 31 août au Centre Marcel Cachin de Romainville.

Mesdames et Messieurs, chers membres du Haut Conseil des Maliens de France,

C’est avec une grande fierté et un profond sens des responsabilités que je me présente devant vous aujourd’hui en tant que nouvelle présidente du Haut Conseil des Maliens de France (HCMF) entourée d’une équipe engagée et dynamique qui constitue notre bureau exécutif.

Avant toute chose, je tiens à remercier sincèrement chacun d’entre vous pour la confiance que vous nous avez accordée lors de cette élection. Votre soutien est le fondement sur lequel nous bâtirons nos actions pour renforcer notre communauté, défendre nos intérêts, et promouvoir les valeurs qui nous sont chères.

Je tiens également à exprimer toute ma gratitude à la commission chargée de la composition du bureau, qui a accompli un travail remarquable pour nous permettre d’atteindre ce résultat. Grâce à votre rigueur, votre impartialité et votre dévouement, nous avons pu constituer une équipe de femmes et d’hommes compétents et dévoués, prêts à travailler sans relâche pour notre communauté.

Ensemble, nous avons élaboré un programme ambitieux et réaliste pour répondre aux attentes de notre diaspora. Nous travaillerons à renforcer les liens entre les Maliens de France, à améliorer l’accès aux services, à promouvoir notre culture et à défendre nos droits. Nous nous engageons également à travailler en étroite collaboration avec nos autorités pour créer des opportunités et soutenir le développement de notre pays d’origine.

Toutefois, nous ne pourrons réussir qu’avec votre soutien constant et votre implication. Nous avons besoin de vos idées, de vos suggestions et de votre participation active pour construire un Haut Conseil des Maliens de France fort et uni.

Je vous remercie encore une fois pour votre confiance et je vous invite à collaborer avec nous pour que, tous ensemble, nous puissions relever les défis qui se présentent à nous et atteindre nos objectifs communs.

Merci à tous.

Dalla Dramé

Présidente du HCMF

Karim Agali Cissé, S.G Haut Conseil Des Maliens De France

“Nos ambitions pour le Mali”

Elu secrétaire général du nouveau bureau du Haut conseil des Maliens de France, Karim Agali Cissé revient sur la symbolique de l’élection de Mme Dalla Dramé et les ambitions du nouveau Bureau.

“La mise en place du nouveau bureau du Haut conseil de la communauté malienne de France HCMF), a été la fête dans la démocratie, parce que toutes les associations maliennes qui sont en France, se sont mobilisées pour sa mise en place. Tout s’est passé dans le calme, la sérénité et l’entente. C’est vrai que les conditions n’étaient pas faciles cette année du fait de la multitude de candidatures. Cinq membres du bureau sortant étaient candidats, sans compter les autres.

775 associations qui étaient à jour de leurs cotisations ont pris part aux votes. Mais le jour du vote, ce sont 725 qui ont voté. Notre candidate, Mme Dalla Dramé, a obtenu la majorité des suffrages. Près de 34 % des voix lui ont été favorables. 248 associations ont voté pour elle. Son élection s’est passée dans le calme, dans la transparence totale. Tous les candidats nous ont félicités pour notre victoire.

Ces félicitations s’expliquent car depuis la mise en place du bureau du haut conseil, c’est la première fois que les Maliens de France accordent leur confiance à une femme. Nous sommes contents, émus. Parce que nous sommes les premiers parmi toutes les communautés maliennes de l’extérieur du Mali, à élire ou mettre une femme à la tête du Haut conseil.

Après l’élection de la présidente, la mise en place du bureau de Mme Dramé Dalla a été laborieuse, car beaucoup voulaient rentrer dans le bureau, un bureau limité à 45 membres. Notre mandat se déroule en fonction de la promesse faite aux électeurs, à savoir notre mandat va porter sur des domaines comme le sport, ‘faites de votre passion, un métier’ (notre slogan). Nous allons donc aider à former des préparateurs physiques, entraîneurs, médecins de sports, analystes vidéo, agents sportifs, préparateurs psychologiques, etc.

On a la chance que ces métiers se développent beaucoup en France. Notre accompagnement est fait en sorte que les Maliens qui sont en France aient satisfaction, mais que le Mali en bénéficie aussi. Bref, les aider à s’auto-suffire pour éviter qu’ils ne tombent dans des difficultés financières. Pour finir, je répète que tous ceux qui sont passionnés de sport – toutes disciplines confondues -, on peut aider à avoir un travail”.

