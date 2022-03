“Africa Show” est une émission de divertissement sur la musique malienne et africaine enregistrée, tous les quinze jours au Café des arts. Elle est diffusée chaque vendredi sur Africable Télévision à partir de 22 h et rediffusée les mercredis à 15 h. Cette émission est à son 14e anniversaire qui sera célébré le 16 mars prochain.

Après avoir pris sa retraite, M’Baye Boubacar Diarra est le producteur de l’émission Africa Show sur Africable Télévision. Cette émission a été conçue en mars 2008.

“Africa Show n’est pas comme Top étoile, consacrée uniquement à la musique malienne. Africa Show est pour toute l’Afrique. On a déjà enregistré aux Etats-Unis, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et on va en France deux fois dans l’année. C’est une émission internationale qui a été créée en 2008 à l’occasion de la célébration du 8 mars. Comme je suis l’homme des femmes depuis l’ORTM, j’ai profité du 8 mars 2008 pour créer l’émission, mais malheureusement chaque année on déplace un peu l’anniversaire pour aller vers fin mars, avril et souvent même en mai à cause des contrats de certains de nos invités en France”, explique M’Baye Boubacar Diarra.

L’édition 2022 se fêtera le 16 mars prochain. Concernant le concept, les artistes invités ont le droit de chanter les louanges de leur jatigui, c’est-à-dire les chansons laudatives sont acceptées à Africa Show.

Selon le producteur, c’est une manière d’aider les artistes, car la production ne marche pas trop. “Depuis un certain temps, la musique est sur les clés USB et les téléphones, donc les artistes ne gagnent pas trop, car la musique ne s’achète plus. Africa Show est un tremplin pour les jeunes griots pour chanter les louanges qui leur donnent des voitures, des millions, de l’or, des titres fonciers et même du diamant”, indique-t-il.

Diarra, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, partait au Café des arts où il menait des activités de spectacle parce que Top étoile est une émission de play-back. “Je me suis dit que les étrangers qui voient cette émission quand ils viennent au Mali n’ont pas la chance de rencontrer ces artistes. Africa Show est un espace d’expression où les artistes jouent régulièrement en live. L’idée même est venue de Sidibé d’Africable, sinon la différence c’est qu’on ne chante pas de louange à Top étoile parce qu’elle est diffusée sur la chaine nationale”, signale M’Baye Boubacar Diarra.

Africa Show est une émission ouverte à toute la musique africaine. A en croire le producteur, lors des anniversaires précédents, ils ont donné des trophées résultant du classement que les artistes font pendant les différentes émissions.

“Nous n’avons pas la prétention de donner des trophées pour la musique malienne ou africaine, mais il s’agit des artistes que nous produisons à Africa Show. Chaque année, on a 4 prix qui sont le prix du meilleur clip de l’année, de l’artiste qui a fait le guichet fermé, de la meilleure révélation et le prix de la diaspora parce que nous utilisons beaucoup de clips des artistes qui sont à l’étranger. C’est au cours de la célébration de l’anniversaire qu’on remet ces prix”, martèle-t-il.

Cette année, le choix s’est porté sur Kandia Kouyaté et Amy Koïta comme marraines. Aux dires du producteur, ce choix n’est pas fortuit. “C’est pour venir superviser les jeunes qui sont dans la musique aujourd’hui, pas parce qu’elles sont les meilleures, mais parce qu’elles sont les plus âgées. C’est le travail des griots, moi je travaille avec eux, mais je ne suis pas griot.

Cette année on a mis l’accent sur beaucoup de jeunes artistes parce que les jatiguiya de Kandia Kouyaté et de Amy Koïta sont dans les mosquées aujourd’hui”, souligne M’Baye Boubacar Diarra.

En termes de perspective, le producteur veut améliorer l’émission, mais à l’en croire cela nécessite les moyens. “Nous sommes handicapés depuis deux ou trois ans par la Covid-19, sinon on voudrait renouveler le Café des arts, améliorer l’équipement, la sonorisation, la lumière et le décor. Mais je n’ai pas la prétention de faire un décor très européen, car nous sommes au Mali et le Café des arts c’est les arbres, le soleil et la lumière. C’est cette image que je vends au monde entier”, déclare-t-il.

Comme conseil à la nouvelle génération des artistes, le producteur leur demande de faire attention parce que la vie est éphémère et le succès est passager. “Amy Koïta a chanté dans tous les palais du monde et elle a chanté devant tous les chefs d’Etat africains. Kandia Kouyaté aussi a fait le tour du monde, et aujourd’hui, elles se reposent et c’est ça la vie”, conclut-il.

D’habitude lors des anniversaires de Africa show, l’entrée c’est 10 000 F CFA, la carte et 5000 F CFA le billet. D’ordinaire, la carte c’est 5000 F CFA et le billet 2000 F CFA. Pour ce 14e anniversaire, ce prix ordinaire est maintenu à cause de la situation sanitaire et l’embargo dont souffrent les gens. “L’environnement économique a changé, donc il faut s’adapter à cet état de fait”.

Marie Dembélé

