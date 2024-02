Après la conférence de lancement le 6 février 2024, la 19e édition du festival «Mali Festi Reggae» s’est poursuivie samedi dernier (10 février 2024) au Carrefour des Jeunes de Bamako avec une conférence de sensibilisation sur les conséquences de la consommation des stupéfiants. Elle a bénéficié à environ 70 jeunes.

Permettre aux adolescents et aux jeunes d’en apprendre plus sur les méfaits des stupéfiants ! Telle était l’ambition de la Commission d’organisation du festival «Mali Festi Reggae» en organisant une journée de sensibilisation en leur faveur en marge de la 19e édition prévue du 22 au 24 février 2024 sur les berges du Joliba (fleuve Niger), au Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ de Bamako. Organisée samedi dernier au Carrefour des jeunes de Bamako, cette activité d’information et de sensibilisation a réuni environ 70 ados et jeunes qui en savent assez maintenant sur les conséquences de la consommation des stupéfiants sur la santé d’un individu.

L’événement a été marqué par la participation de la «Marraine à vie» du festival, Colonel-major Nema Sagara ; la présidente de l’association culturelle «Mali Festi Reggae», Mariam Sangaré dite «Sista Mam», les représentants de l’Office centrale des stupéfiants (OCS)… On notait aussi la présence de Dr Adama Traoré du CHU Point G et de deux éminents experts que sont le sociologue Sidy Mohamed Samaké et le psychologue Pr. Ismaël Sory Maïga. La présence de ces spécialistes ainsi que des experts de l’OCS a permis de mieux éclairer l’assistance sur les implications sociales, psychologiques et individuelles de la consommation de stupéfiants chez les ados et les jeunes. Tout comme les témoignages poignants de jeunes ayant surmonté leur dépendance leur ouvrant ainsi une perspective concrète sur les défis et les réussites de la récupération. Ces histoires ont renforcé le message central de la journée : «la consommation de stupéfiants peut avoir des conséquences dévastatrices, mais la prévention, le soutien et l’éducation peuvent aussi jouer un rôle crucial dans la vie des jeunes» !

De l’avis des participants, cette journée de sensibilisation a été un franc succès car elle a démontré la puissance de la musique et de l’éducation pour influencer positivement la vie des jeunes. Et cela, tout en renforçant l’importance de la sensibilisation continue dans la société malienne. Ils ont aussi apprécié le rôle prépondérant que l’OCS joue dans la prévention de la consommation et dans la lutte contre le trafic des stupéfiants. Des intervenants n’ont pas tari d’éloges à l’endroit du personnel de l’Office pour son combat noble qui est de voir une population malienne saine éloignée de toutes substances nocives.

Il faut rappeler que l’Office central des stupéfiants a pour mission de mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de répression envisagées au plan national, sous régional, régional et international pour une lutte efficace et coordonnée contre le trafic illicite des stupéfiants. Pour ce faire, il va à la rencontre de toutes les cibles pour mener des campagnes de sensibilisation. Des garnisons aux différents lieux de regroupements de foule, l’OCS passe au peigne fin tous les coins pour ses campagnes de prévention contre les stupéfiants conformément à l’adage, «mieux vaut prévenir que guérir» !

La lutte contre les drogues au Mali es t un défi complexe contre lequel les autorités du pays ne cessent de montrer leur détermination. Avec le soutien de la population et une approche globale de lutte contre le trafic de drogues ainsi que des initiatives comme cette journée de sensibilisation de «Mali Festi Reggae», il est possible d’endiguer la problématique et de promouvoir la sécurité et la stabilité dans notre pays.

Moussa Bolly

