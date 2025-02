Les 9 lauréats d’Orange Music Talents, venus du district de Bamako, Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et des régions du Nord ont démontré au cours d’une cérémonie mémorable, tout ce qu’ils ont appris durant leur séjour à Dôni blon (case du savoir). C’était le jeudi 30 janvier 2025, en face du siège d’Orange-Mali. Ils ont offert des prestations éblouissantes qui ont conquis un grand public.

Les 9 finalistes de la compétition Orange Music Talents viennent de prester devant le grand public après avoir passé un mois au sein du Dôni blon (case du savoir). Pendant cet encadrement, ils ont bénéficié de l’accompagnement artistique des experts du domaine. Ces jeunes sont désormais prêts à parcourir les régions du Mali pour se faire découvrir.

Une caravane organisée à cet effet a été lancée lors d’un concert qui a été animé par les finalistes et certaines icones de la musique malienne. Il s’agit, entre autres, de Salif Kéïta, Safi Diabaté et le duo Mariam Doumbia et Amadou Bakayoko.

La cérémonie a été marquée également par la présence de Fatogoma Aristide Sanon, directeur général adjoint d’Orange Mali, Kadidiatou Makadji, responsable du projet Orange Music Talents, Fadimata Walet Aghatam, représentante du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, et Cheick Tidiane Seck, parrain et directeur artistique d’Orange Music Talents.

Selon la responsable de la communication institutionnelle d’Orange-Mali, Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, Orange Music Talents est à l’origine un projet initié par le groupe Orange dans les 20 filiales de la zone Afrique et moyen Orient afin de promouvoir la musique à travers une grande compétition entre filiales. “C’est avec brio qu’Orange Mali a remporté ce concours. Et mieux, le Mali a été classé 1er des 3 lauréats avec le Burkina Faso et la Tunisie.

L’originalité de notre projet, ce qui a touché le jury a été de vouloir présenter toute la diversité musicale du Mali en organisant une grande compétition nationale, en ne choisissant pas un seul gagnant, mais plutôt un gagnant dans chaque région du Mali pour chanter, magnifier notre Maliba”, a-t-elle expliqué.

Fatoumata Sangaré a signalé que leur ambition c’est d’avoir une nouvelle génération d’artistes maliens complets, qui ont eu la chance de bénéficier du savoir des grands artistes maestros de la musique malienne dans leur “Dôni blon”, crée dans le cadre dudit projet.

Pour la représentante du ministère de la Culture, Fadimata Walet Aghatam, la musique a toujours été un vecteur d’unité, de cohésion sociale et un langage universel qui dépasse les clivages et rapproche les cœurs.

“L’initiative Anw ko Mali, portée par des belles voix du pays, illustre parfaitement cette vocation fédératrice de la musique malienne”, a-t-elle indiqué, avant de rappeler que ce projet d’Orange Mali cadre parfaitement avec la vision politique du gouvernement, qui a décrété 2025 Année de la Culture.

Dans son intervention, le directeur général adjoint d’Orange-Mali, Fatogoma Aristide Sanon, a soutenu que sur le plan sponsoring, Orange-Mali se positionne depuis sa création comme étant le premier partenaire de la culture au Mali et sponsor officiel de tous les grands événements culturels maliens. Il a déclaré que sa structure vient de renforcer cette position à travers ce projet.

Ces jeunes prodiges, après avoir prouvé que le travail et la passion mènent à l’excellence, une caravane musicale les emmènera bientôt aux quatre coins du Mali pour continuer à partager leur passion et leur évolution sur scène.

Marie Dembélé

