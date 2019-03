La Journée internationale de francophonie et le français sont fêtés jusqu’en Chine où Amadou et Mariam étaient en tournée dans le cadre du mois de la francophonie. Le couple de chanteurs maliens confie ses souvenirs de jeunesse et de musique chinoise entendue à la radio malienne.

La musique, c’est universel. Même s’ils ne comprennent pas ce qu’ils disent, nous les faisons chanter. Il y a un morceau qui s’appelle « c’est chaud partout », donc on demande à tout le monde de chanter « c’est chaud partout» […] On connait déjà la musique chinoise parce que ça passait à la radio au Mali. Quand on était jeunes, on écoutait ça. […] On essayait de mettre quelques mélodies chinoises dans nos morceaux, ça faisait un bon mélange.

……lire la suite sur rfi.fr

Commentaires via Facebook :