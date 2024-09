Angélique Kidjo : « Quand la jeunesse d’un pays ne rêve plus, le pays est… »

Angélique Kidjo : « Chanter, c’est comme respirer pour moi » ; les émouvantes confidences de la diva africaine

L’artiste chanteuse béninoise Angélique Kidjo a encore fait parler son intellect en faveur de la cause de la jeunesse.

Lors de sa tournée de 40 ans de musique, la défenseure des droits de l’homme, dans une escale en Allemagne, a saisi l’occasion pour pointer du doigt l’importance de la jeunesse dans la survie d’un pays.

Durant l’entretien qu’elle a accordé au média local DW, la Béninoise a énuméré ce qui doit être les priorités d’un État africain.

« Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas du domaine du business, c’est l’éducation et la santé.Ces deux choses ne sont pas vendables parce que si on vend ces deux choses, on n’a plus de société.

La troisième chose qui est très importante, c’est la jeunesse d’un pays », a-t-elle déclaré.

Avant d’ajouter : « Quand la jeunesse d’un pays ne rêve plus, le pays est en danger. Parce que le rêve de pouvoir se dire, dans ce pays, je vais avoir une place, je vais avoir un métier, je vais apporter quelque chose à ma famille, à ma communauté, à mon pays et au monde. Quand on ne l’a plus, il n’y a plus de dynamisme ».

Angélique Kidjo, défenseure des droits de l’homme

Ambassadrice de bonne volonté pour l’Unicef et l’Oxfam, Angélique Kidjo s’est installée depuis plus de deux décennies comme une diva de la musique africaine.

Elle compte à son actif pas moins de trois Grammy Awards et plus de 10 albums parmi lesquels « EVE, Parakou, Ayé, Fifa ou encore Oremi ».

En 2016, elle a reçu le prix d’Ambassadeur de la conscience. Un prix décerné par l’Amnesty International. « Je dénonce depuis le début de ma carrière les manquements de nos hommes politiques, notamment vis-à-vis de la liberté d’expression et des droits humains.

Beaucoup se sont moqués de moi en affirmant que cela ne mènerait à rien. Ce prix montre qu’ils ont eu tort », énonçait-elle au micro du journal Le Monde

