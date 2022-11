Découvertes RFI. La chanteuse malienne a été choisie parmi les 10 finalistes en compétition.

Le nom de la lauréate a été dévoilé lors d’une émission diffusée en Facebook Live et présentée par Juliette Fiévet, en compagnie notamment de Yemi Alade, présidente du jury, et de Claudy Siar. Hawa Dialo, dite Black AD, est une jeune artiste malienne. Son nom de scène traduit son combat pour la beauté africaine. C’est à 12 ans qu’elle découvre sa vocation. Elle s’inspire d’Oumou Sangaré ou de la Sud-africaine Nomceba et rêve de collaborer avec ses compatriotes Fatoumata Diawara et Salif Keita. C’est la chanson Mali qui l’a fait connaître en 2021. Black AD a sorti son deuxième EP, « Idjidja 2 », en août dernier.

Elle y évoque des thèmes comme la jeunesse, la cohésion sociale, le vivre ensemble et parle beaucoup d’amour. Très attachée à la tradition, comme le montrent ses clips soignés, la chanteuse mêle afro-pop, r’n’b, et des sonorités plus modernes.

Black AD bénéficie d’un prix doté de 10 000 euros, d’une tournée en Afrique dans les Instituts français, et d’un concert à Paris. L’édition 2022 est dédiée au chanteur rwandais Yvan Buravan, lauréat du prix en 2018, emporté par la maladie à seulement 27 ans en août dernier.

Depuis 1981, le Prix Découvertes RFI met en avant et soutient les nouveaux talents musicaux du continent africain. Il est organisé en partenariat avec l’Institut français, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), la Fondation Orange et Ubiznews.

Aminata Agaly Yattara

