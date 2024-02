Mali Festi Reggae comme à l’accoutumée a procédé à la cérémonie d’ouverture de la 19e édition tenue le jeudi 22 février 2024 au Palais de la culture Amadou Hampaté Bah.

“Le travail anoblit l’homme”. Mali Festi Reggae a placé ce festival sous le thème “Travail”, “Work” en anglais. La 19e édition ne fait pas exception à la règle. Elle est parrainée par le colonel-major Néma Sagara. Mali Festi Reggae s’est tenue du 22-24 février 2024 sur les berges du Palais de la culture.

Colonel-major Néma Sagara, la marraine à vie du Festi Reggae, a indiqué que “notre rendez-vous de cette année s’inscrit dans le cadre du travail. Nous célébrons la musique, l’art à Mali Festi Reggae. Nous sommes ici pour célébrer la musique mais aussi pour lutter contre la drogue. Je me tiens fièrement au premier rang de la lutte contre les stupéfiants”.

Cette année, l’engagement de Mali Festi Reggae est allé encore plus loin en sensibilisant la jeunesse sur les dangers des stupéfiants. Et la présidente du comité d’organisation d’ajouter : “Face aux défis auxquels notre jeunesse est confrontée, le comité d’organisation s’est lancé dans une lutte cruciale qui est la sensibilisation des jeunes sur les dangers des stupéfiants. Et 70 jeunes ont été sensibilisés par d’éminents professeurs et psychologues. Ensemble avec tous ses partenaires dévoués, nous sommes confiants que le Mali Festi Reggae continuera à briller comme un phare de la culture, de la solidarité et du changement positif”.

Le ministre de l’Artisanat, de Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme Andogoly Guindo a remercié, encouragé et exhorté la jeunesse à travailler et à délaisser la drogue qui, selon lui, détruit et ruine l’homme.

Le Festi Reggae a été initié en 2005 par Mariam Sangaré alias Sista Mam. Pour célébrer Bob Marley et perpétuer son héritage, ainsi que promouvoir la musique reggae. Pendant les trois jours plusieurs activités étaient au programme : des concours, des remises de dons, du foot féminin, un concert live, des espaces pour les enfants, et un Rasta Sugu ainsi que des conférences débats…

La cérémonie s’est clôturée par la remise d’attestation pour leur engagement dans lutte contre les stupéfiants.

Oumou Fofana

