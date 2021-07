Mali : Lancement de l’application musicale et de streaming « DIGSTER »

UNIVERSAL MUSIC AFRICA ET CANAL+ MALI ont procédé, le vendredi 09 juillet 2021, au lancement de DIGSTER au siège de CANAL+ MALI à l’ACI 2000 de Bamako. C’était à la faveur d’une conférence de presse animée par Drissa Traoré, chargé à la communication de CANAL+Mali et par Djifa TETEY de l’UNIVERSAL MUSIC AFRICA, en présence du jeune rappeur malien, Amadou Kébé alias Dr Keb.

Selon Djifa TETEY de l’UNIVERSAL MUSIC AFRICA, DIGSTER est une application de streaming 100% africaine avec des playlists composées des créations musicales des artistes de la sous-région et du reste de l’Afrique : MALI, SENEGAL, COTE D’IVOIRE, BURKINA FASO, RDC, TOGO, CAMEROUN, CONGO, GUINNEE CONAKRY, GABON. Elle a fait savoir qu’il s’agit d’une application qui permet de télécharger et écouter toutes les variétés musicales africaines et même de pouvoir les écouter hors connexion. Quant à Drissa Traoré, chargé à la communication de CANAL+Mal, il dira que pour le lancement de l’application au Mali, CANAL + offre du 1er au 31 Juillet, un code promo DIGSTER à l’ensemble de ses abonnés qui effectueront leur réabonnement à leur bouquet CANAL +, peu importe le bouquet. A ses dires, le code promo DIGSTER permettra aux abonnés d’avoir accès à un mois gratuit à l’application musicale. CANAL+, ajoute-il, partenaire culturel de référence au Mali et en Afrique, contribue ainsi au développement et à la valorisation de la musique africaine. Selon lui, le lancement de cette application au Mali est une valorisation de la culture malienne. Pour installer cette application sur le téléphone, dit-il, il suffit d’aller sur Play-Store, taper DIGSTER, puis suivre les directives pour procéder à l’installation. Pour sa part, le jeune rappeur malien, Amadou Kébé alias Dr Keb s’est réjoui du lancement de cette application au Mali. « Nous voulons des choses comme DIGSTER pour booster notre carrière », a-t-il dit. Répondant aux questions des journalistes, Djifa TETEY de l’UNIVERSAL MUSIC AFRICA a précisé que l’application DIGSTER est sécurisée.

Aguibou Sogodogo

