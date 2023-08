Le virtuose de la kora Sidiki Diabaté donnera un spectacle inédit le vendredi 17 novembre prochain dans la mythique salle polyvalente de Bercy en France. L’annonce a été faite le 11 août dernier à l’hôtel Radisson Collection par l’artiste et son staff technique. Au cours de cette rencontre avec la presse, l’artiste a précisé que le concert de Bercy se déroulera en “full live” ou plein direct pendant plus de 2 h avec la participation des artistes nationaux et internationaux.

La conférence de presse s’est déroulée en présence d’Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamadou Sinsy Coulibaly, parrain de l’événement, Dr. Toumani Diabaté, père de l’artiste, Souadou Diabaté, représentante de la famille Diabaté, Djélika Diabaté, directrice générale du Kora Groupe, Aly Castro, manager général, Bourama Soumano, grand griot, ainsi que plusieurs stars du pays notamment Kandia Kouyaté, Abdoulaye Diabaté, Habib Koité et autres. Le prince de la kora a entamé ses propos en remerciant les membres de sa famille pour leur disponibilité, les partenaires pour leur accompagnement, ainsi que les fans pour leur soutien, avant de parler du concert.

C’est avec l’intervention de la représentante de la famille Diabaté, Souadou Diabaté, que la conférence de presse a débuté. Elle a fait un rappel historique de la famille Diabaté de Kita à Gambie et de la Gambie à Bamako. Elle a conclu ses propos en parlant du parcours de son neuve, le prince de la kora, qu’elle a qualifié d’extraordinaire.

Dans son intervention, le prince de la kora a annoncé que le concert à Bercy se déroulera en plein direct pendant deux heures avec la participation de nombreux artistes nationaux et internationaux. “La première partie sera assurée par des artistes ouest-africains et français dont les noms seront dévoilés dans les prochains jours par les membres du staff technique. L’accès à la salle se fait sous condition de ticketing, disponible en France, ainsi que dans tous les points de vente habituels dont le coût varie entre 49 à 110 euros, environ 31 000 à 71 000 F CFA. Les tickets sont désormais en vente dans plusieurs points de vente en France notamment chez Fnac, Carrefour, Ticket Master, Accordarena.com et restaurant Mama Africa. Mais sont aussi disponibles à Bamako à Tam Voyages sur commande et à Abidjan chez Kola Thiokary”, a-t-il expliqué, avant d’inviter les mélomanes à venir assister à ce grand concert inédit.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture et de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a assuré le staff de l’artiste sur l’accompagnement des plus hautes autorités. “Nous sommes ici pour célébrer la musique, c’est parce que nous croyons à la culture malienne. Aujourd’hui, nous avons foi en l’œuvre de Sidiki Diabaté qui porte le flambeau du Mali à travers le monde. Au nom des autorités et au mien propre, je vous donne le drapeau du Mali, car Bercy est une responsabilité et vous êtes un patriote qui portera haut comme l’ont fait tes parents”, a-t-il laissé entendre, avant de remettre le drapeau à l’artiste en guise de reconnaissance du pays pour son patriotisme.

Mahamadou Traore

