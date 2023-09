22 septembre : De grandioses festivités en perspective !

Le 22 septembre 2023 prochain, le Mali célébrera ses 63 ans d’Indépendance. A cette occasion, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a annoncé lors du dernier conseil des Ministres les préparatifs pour les festivités. Cette année, notre pays s’apprête à commémorer l’évènement avec faste et un éclat particulier, après une période de léthargie. Ces festivités seront donc l’occasion pour le Mali de célébrer sa marche vers l’unité et la pleine souveraineté

En effet, depuis l’accession du Mali à l’indépendance, la célébration du 22 septembre a toujours été marquée par des festivités sur toute l’étendue du territoire national. Ces festivités prennent des formes de manifestions socioculturelles des différents terroirs du Mali et des défilés militaires et civils.

Cependant ces dernières années, les festivités du 22 septembre ont connu une période d’hibernation due essentiellement à la crise multidimensionnelle que le Mali a connue. Cette hibernation a été fortement ressentie par les citoyens et a considérablement impacté la conscience nationale.

Mais cette année, le Président de la Transition, Chef de l’Etat a décidé de donner un éclat particulier à la célébration du 22 septembre qui intervient au lendemain de l’avènement de la 4ème République, consacrée par la Constitution du 22 juillet2023 qui dispose que « l’action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l’Etat, les choix souverains du Peuple et la défense de ses intérêts ».La célébration de la fête de l’indépendance a été retenue comme une activité prioritaire du Gouvernement pour renforcer le sentiment de patriotisme des citoyens et le réarmement moral des forces de défense et de sécurité. Elle s’inscrit également dans le contexte de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité qui combattent le terrorisme et les crimes organisés. Les activités retenues se tiendront entre le 21 et 22 septembre 2023 sur toute l’étendue du territoire national et permettront :- de réaffirmer la souveraineté du Mali en perpétuant les efforts des pères de l’indépendance ; – de raffermir la fibre patriotique ;- de renforcer le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale .La célébration du 22 septembre offre l’occasion d’une part, aux Autorités de magnifier la souveraineté et la communion avec les citoyens, et d’autre part, aux citoyens de manifester leur patriotisme et leur attachement au pays.

