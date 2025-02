Cohésion nationale : Le Ministre Ismaël Wagué lance les activités de l’Alliance pour la paix et la concorde

Le Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Général de Corps d’armée Ismaël Wagué, a procédé ce samedi 15 février 2025, au lancement officiel des activités de l’Alliance pour la paix et la concorde (APC).

Le Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a salué avec force l’engagement des membres en faveur de la paix et de la réconciliation nationale.

Il a appelé les leaders communautaires et religieux, les femmes et jeunes, les organisations de la société civile ainsi que les partenaires à jouer pleinement leur rôle dans la reconstruction du tissu social et dans la consolidation d’une paix durable, tout en intensifiant leurs efforts et leur engagement en faveur du processus de paix.

Souleymane SIDIBE

