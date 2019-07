Hier, jeudi 4 juillet 2019, les responsables de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) étaient face à la presse à leur quartier général de Bamako pour évoquer les différentes activités réalisées par la mission Onusienne au Mali. Ce traditionnel point de presse bimensuel était animé par la porte-parole de la Minusma, Myriam Dessables, en présence de Mme Joanne Adamson, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général en charge du pilier politique de la MINUSMA. Il ressort de ce point de presse que le 24 juin à Mopti, a eu lieu le lancement du Secteur Centre de la Force de la MINUSMA. Selon la conférencière, la création de ce secteur a pour but d’améliorer la coordination des efforts de la MINUSMA et des Forces de défense et de sécurité du Mali (FDSM), pour mieux protéger les civils et faciliter le retour de l’Autorité de l’État dans la région.

« Vu l’évolution de la situation dans le Centre du pays, un accent particulier est mis sur la conduite d’opérations dans ces régions. Le 24 juin à Mopti, a eu lieu le lancement du Secteur Centre de la Force de la MINUSMA. La création de ce secteur a pour but d’améliorer la coordination des efforts de la MINUSMA et des Forces de défense et de sécurité du Mali (FDSM), pour mieux protéger les civils et faciliter le retour de l’Autorité de l’État dans la région », a souligné la porte-parole de la Minusma, Myriam Dessables. Avant de signaler que du 16 au 23 juin 2019, la Police de la MINUSMA a effectué 808 patrouilles dont 174 patrouilles conjointes avec les FSM dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le District de Bamako. A l’en croire, le 1er juillet dernier à Bamako le projet intitulé “Promotion de la paix par l’intégration socio-économique des jeunes à Bamako et Mopti” a été lancé. Ce projet, dit-elle, vise à soutenir des actions de promotion de la paix à travers la formation professionnelle de jeunes hommes âgés de 18 à 26 ans, en mettant l’accent sur les talibés ou étudiants des écoles coraniques de certains quartiers de Bamako et de la ville de Mopti. Elle a fait savoir que ledit projet est cofinancé par la MINUSMA, l’ONG Secours Islamique France et la Suède à hauteur de 182 millions de FCFA (environ 313 610 USD) à travers le Fonds fiduciaire. A ses dires, le lancement à Mopti est prévu pour le 8 juillet. Au cours de ce point de presse, la conférencière a indiqué que des changements ont été opérés au sein du leadership de la Force de la MINUSMA, avec l’arrivée du nouveau Commandant adjoint, le Général Paul Ndiaye du Sénégal et le nouveau Chef d’Etat-major, le Général Gougeon de France. Pour sa part, Mme Joanne Adamson, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général en charge du pilier politique de la MINUSMA a parlé de la nouvelle Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, la résolution 2480. Dans cette Résolution 2480, le conseil de sécurité des Nations Unies proroge jusqu’au 30 juin 2020 le mandat de la MINUSMA. Les deux priorités stratégiques de la mission onusienne au Mali sont les suivantes : appuyer la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali par le gouvernement, les groupes armés que sont la Plateforme et la coalition Coordination ainsi que par d’autres parties prenantes maliennes ; faciliter l’application d’une stratégie globale dirigée sur le plan politique par le Mali afin de protéger les civils, de réduire les violences intercommunautaires et de rétablir l’autorité et la présence de l’État ainsi que les services sociaux de base dans le centre du Mali.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :