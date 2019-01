Qu’il a raison celui qui a dit que la vie et la mort sont reliées par un fil! Tu as coupé ce fil aujourd’hui, Tatie. Sans crier gare, sans déranger personne, parce que ta devise a toujours été de servir mais de ne jamais importuner. Du jour au lendemain, tu nous quittes. Nous t’aurions voulue encore parmi nous. Nous aurions voulue que tu officies les mariages à venir, ceux de nos enfants qui passeront par ce rituel, si Dieu le veut. Car c’est lui qui dispose, ne nous laissant à nous fragiles humains que l’illusoire pouvoir de proposer. Tu as prouvé durant ta vie, que la noblesse ne découle pas du nom de famille mais du caractère, de la grandeur d’âme. Tu a su cultiver l’art de rester agréable. Tu es restée fidèle à ta parole, entière dans ton estime, dévouée à tes causes. A Koumba dite Sadio, sa famille et ses proches, ta mort fait très mal, très très mal. Que seront nos rendez- vous sans toi? Mais en n ce moment douloureux, il s’agit de te saluer, griotte souriante et de grand cœur. Alors je suis chargé de te saluer avec la gratitude d’une famille que tu as profondément aimée et où tu as aimé chacun et chacune sans quartier. Notre tristesse n’a d’égal que le vide que tu laisses et dans lequel tu absence nous plonge. Mais c’est sûr que là où tu vas, tu seras bien accueillie. Car tu n’as travaillé qu’à ce jour. Hadja Tatie, pardonne- nous. Quant à nous, tu es toute pardonnée. Que la terre te soit légère!

Adam Thiam/Maliweb.net

