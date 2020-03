La nouvelle de la mort d’Aboubacar Thienta a fait, vendredi dernier 6 mars 2020, le tour des réseaux sociaux. Professeur à l’Institut national de la Jeunesse et des sports (INJS), Aboubacar Thienta, a joué dans plusieurs films. Ainsi dans la série «Les rois de Ségou», il a interprété le rôle du célèbre griot Tientiguiba Danté. Ses obsèques ont eu lieu le samedi 7 mars 2020 à son domicile à Yirimadio en commune VI du District de Bamako. Dors, en paix l’artiste !

Accident sur le Pont Fahd : deux inconscients tuent plusieurs usagers

Un autre accident occasionné par l’inconscience des conducteurs ! Roulant à tombeaux ouverts dans une folle course -poursuite sur le Pont Fahd du côté de la rive droite du Djoliba, deux Sotrama ont fini par se percuter non sans renverser des motocyclistes. Les deux Sotrama ont terminé leur course dans le ravin du fleuve et sur la chaussée on pouvait encore voir les débris éparpillés des motos.

Selon l’équipe de la protection civile sur place, le bilan provisoire fait état de… morts et plusieurs blessés graves, dont certains dans un état préoccupant. Selon le communiqué du ministère des Transports et de la mobilité urbaine, le bilan provisoire de cet affreux accident est de trois (03) morts et des blessés.

