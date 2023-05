En soixante-dix ans de carrière, la vedette du rhythm and blues avait imposé sa griffe. Tina Turner s’est éteinte, mercredi 24 mai, à l’âge de 83 ans.

Vedette sauvage du rhythm and blues de la fin des années 1950 jusqu’au milieu des années 1970, au sein du duo – et couple infernal – Ike & Tina Turner, Anna Mae Bullock, de son vrai nom, avait acquis le statut de superstar en solo dans la première moitié des années 1980, en enchaînant tubes (What’s Love Got to Do with It, Private Dancer, The Best…) et tournées triomphales, lors d’un des plus improbables come-back de l’histoire du show-business. Adulée pour sa voix de feu et son énergie hors norme, admirée pour sa force de caractère, notamment après qu’elle eut révélé le martyr conjugal subi lors de sa première carrière, la chanteuse, danseuse et actrice, mondialement connue sous le nom de Tina Turner,est morte, mercredi 24 mai, à l’âge de 83 ans.

De multiples témoignages rendent hommage à celle qui fut surnommée « the Queen of Rock’n’roll » (« la Reine du rock ’n’ roll »), dont le jeu de scène électrisant avait enfiévré ses premiers disciples. Parmi eux, Mick Jagger, qui reconnaissait que sa gestuelle devait autant à James Brown qu’à celle avec laquelle il avait chanté un brûlant duo (State of Shock/It’s Only Rock’n’Roll), lors du Live Aid, le 13 juillet 1985.

Comme beaucoup d’enfants du Sud rural des Etats-Unis, Anna Mae Bullock trouve sa voix en prenant part au chœur de son église, la Spring Hill Baptist Church de Nutbush, le hameau du Tennessee où elle a grandi depuis sa naissance, le 26 novembre 1939. Fille d’un métayer, elle est élevée sur les bords du Mississippi, dans une campagne dévolue aux champs de coton.

Si son coffre se forme aux gospels du service baptiste, son oreille s’initie aussi au boogie-woogie, à la country et au blues, en particulier celui de B.B. King, diffusés à la radio. La petite fille rêve et voyage devant les images des stars d’Hollywood, mais sa réalité n’a rien de glamour.

« Tombée en transe »

Victime de violence conjugale, sa mère fuit le foyer en abandonnant ses trois filles. Sa cadette, Anna, n’a alors que 11 ans. Deux ans plus tard, c’est au tour du père de s’installer à Detroit (Michigan), laissant sa progéniture au bon soin de la grand-mère maternelle à Brownsville (Tennessee). A la mort de celle-ci, Anna, qui a été employée de maison dans une famille blanche, mais fut aussi basketteuse et cheerleader dans l’équipe de son école, part rejoindre sa mère, à East Saint Louis (Illinois).

Dès l’âge de 16 ans, elle fréquente, avec sa sœur aînée, Alline, passionnée de musique (elle écrira plusieurs chansons, pour Ike & Tina Turner, dont Funkier Than a Mosquita’s Tweeter, repris plus tard par Nina Simone), les meilleurs night-clubs de Saint Louis (Missouri) et East Saint Louis. C’est dans l’un d’eux, le Manhattan Club, qu’elle croise la route des Kings of Rhythm, le groupe mené par Ike Turner (1931-2007). Dans Tina (2021), le film documentaire réalisé par Daniel Lindsay et T.J. Martin, la chanteuse raconte comment elle était littéralement « tombée en transe » en assistant à ce concert.

Originaire de Clarksdale (Mississippi), le pianiste et guitariste Ike Turner est, en effet, un musicien d’exception, dont le talent s’est forgé en accompagnant des grands noms du blues tels Muddy Waters, Elmore James, Howlin’Wolf, Otis Rush ou B.B. King. Egalement producteur artistique, arrangeur et découvreur de talents, il s’est affirmé dans le milieu du rhythm and blues, tout en composant, en 1951, un titre, le fougueux Rocket 88, considéré par beaucoup comme l’un des actes de naissance du rock ’n’ roll. Ce succès, attribué contractuellement à son chanteur-saxophoniste, Jackie Brenston, comme d’autres enregistrements pour lesquels l’artiste se considérera floué, aiguiseront sa méfiance jusqu’à la paranoïa.

Le jeu tranchant du guitariste, d’un éclectisme anticipant également le groove du funk, subjugue à tel point Anna Mae Bullock qu’elle le supplie de monter sur scène avec lui. Après avoir essuyé plusieurs refus, elle obtient un jour gain de cause quand le batteur du groupe (et petit ami de sa sœur Alline) lui tend finalement le micro lors d’un entracte. Impressionné, Ike Turner propose à l’adolescente de se joindre aux autres chanteurs des Kings of Rhythm.

« Little Ann »

Le leader apprend à sa nouvelle recrue à contrôler la puissance de sa voix et à travailler sa prestation scénique. « C’était son héros, comme un grand frère », témoignera plus tard une des choristes du groupe en évoquant le début de leur collaboration. Celle qu’Ike Turner surnomme encore « Little Ann » enregistre, en 1958, Boxtop, son premier single avec le groupe. Elle entretient alors une relation avec le batteur, Raymond Hill, avec qui elle a un fils, qu’elle élève en fille-mère quand le père, malade, repart vivre dans le Mississippi.

Commence alors sa relation amoureuse avec Ike Turner, qui l’épouse dans la foulée et la rebaptise « Tina », en 1960, un nom inspiré par une héroïne de bandes dessinées, Sheena, Queen of the Jungle. Le premier succès du couple, A Fool in Love (sur le label Sue Records, en août 1960), correspond aussi aux premières violences subies par la jeune épouse. Alors que Tina, enceinte, demande à son mari de ne pas partir en tournée, il la frappe avec un embauchoir. « La torture a commencé et ne s’est jamais arrêtée. Mais pourtant j’avais de la peine pour lui », racontera la chanteuse, en expliquant, entre autres, sa soumission par son envie de ne pas trahir le musicien.

<img class="caption-img flex-width pf-size-full blockImage aligncenter" src="data:;base64,” srcset=”https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/556/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 556w, https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/600/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 600w, https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/664/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 664w, https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/700/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 700w, https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/800/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 800w” alt=”Tina Turner sur la scène du Madison Square Garden, à New York, le 1er août 1985.” width=”664″ data-srcset=”https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/556/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 556w, https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/600/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 600w, https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/664/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 664w, https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/700/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 700w, https://img.lemde.fr/2023/05/24/0/0/2326/2998/800/0/75/0/283a9d4_6e197f801a94430698df6e9f2b8dff8c-1-0ab29e4d90a14b51929f359dc758f442.jpg 800w” data-sizes=”(min-width: 1024px) 556px, 100vw” data-pf_style_display=”inline” data-pf_style_visibility=”visible” data-pf_rect_width=”549.109375″ data-pf_rect_height=”18″ /> Tina Turner sur la scène du Madison Square Garden, à New York, le 1er août 1985. RAY STUBBLEBINE / AP

Conscient d’avoir entre les mains une bête de scène, Ike Turner transforme son groupe en une machine de guerre. L’orchestre est rebaptisé The Ike & Tina Turner Revue. Un trio féminin de choristes, les Ikettes, rejoint une formation dorénavant chargée de souffler sur l’incendie provoqué par les rugissements et les chorégraphies suggestives d’une Tina Turner aux robes et jupes dévoilant ses longues jambes de danseuses. Alors que triomphent les mélodies pop consensuelles du label Tamla Motown, la Revue fait basculer le rhythm and blues dans une bacchanale alliant rock et riffs funk.

Quelques disques se font remarquer – Poor Fool, Tra La La La La, You Can’t Miss Nothing That You Never Had… –, mais c’est surtout l’enchaînement stakhanoviste de ces concerts provocants qui construit la réputation du couple. Pas un hasard si un album enregistré en public – Live ! The Ike & Tina Turner Show – se révèle alors leur plus gros succès.

En première partie des Rolling Stones

Impressionné par le duo, le producteur vedette Phil Spector les accueille sur son label, Philles. Surtout admirateur de la chanteuse, il parvient, moyennant finances, à convaincre Ike de le laisser réaliser seul les séances d’enregistrement. Monument pop, alliant le fameux « Wall of Sound » de Spector (construit à partir de tourbillons de cordes et de percussions) et le puissant registre de Tina Turner, le single River Deep, Mountain High (juin 1966) est un échec inexpliqué aux Etats-Unis, mais son succès en Europe (numéro trois au Royaume-Uni, numéro un en Espagne) et celui de l’album du même nom ouvrent de nouvelles portes.

Fans du duo, les Rolling Stones les accueillent en première partie de leur tournée britannique, à la fin de 1966, avant de renouveler l’invitation pour leur tournée américaine de 1969. La décennie suivante les voit triompher sur le mode de la reprise, avec une version du I Want to Take You Higher de Sly and the Family Stone, et surtout une version calorifère de Proud Mary (numéro quatre aux Etats-Unis, en 1971), le classique de Creedence Clearwater Revival, qui, avec un million d’exemplaires vendus, restera leur plus gros hit.

L’argent de ces ventes permet à Ike Turner de lancer ses propres studios, Bolic Sound. Tina profite des productions qui suivent pour écrire ses premières chansons, dont l’excellente (et autobiographique) Nutbush City Limits (1973). Son époux la produit en solo : l’anecdotique Tina Turns the Country On ! (1974), puis Acid Queen (1975) cherchant à exploiter l’interprétation remarquée de sa femme dans la version cinématographique de Tommy, l’opéra-rock des Who.

Plus que jamais souffre-douleur d’un mari cocaïnomane, Tina Turner puise des forces dans sa nouvelle foi bouddhiste. Une ultime sanglante dispute dans une voiture les menant dans un hôtel de Dallas (Texas) la pousse finalement à s’enfuir et mettre fin à seize ans de relations toxiques. Presque quarante ans avant le mouvement #metoo, la chanteuse se confiera pour la première fois, en 1981, à propos de son passé de femme battue, dans un long entretien à l’hebdomadaire People Weekly.

Traversée du désert

Avant cela, divorcée, couverte de dettes, celle qui a choisi de garder le nom de Tina Turner traverse la seconde moitié des années 1970 en cachetonnant dans des émissions de télé ou dans des spectacles de cabaret au Caesars Palace de Las Vegas (Nevada), habillée des costumes glam-kitsch de Bob Mackie. Les échecs de ses troisième et quatrième albums solos (Rough, en 1978, et le plus disco, Love Explosion, en 1979) semblent confirmer que Tina Turner est désormais une figure du passé.

Mais ce qu’on pensait être une irrémédiable traversée du désert prend fin au début des années 1980. En 1979, elle a rencontré un Australien, Roger Davies, alors manageur d’Olivia Newton-John. Subjugué par les capacités scéniques de la tout juste quadra, celui-ci va l’aider à réaliser son rêve : « Devenir la première chanteuse de rock noire à remplir des stades comme les Rolling Stones. » Pourtant, aucune femme ne l’a fait jusque-là, et personne dans le métier ne croit en une chanteuse plus âgée que ses concurrentes. Elle change d’image, se coupe les cheveux, repasse du cabaret au rock, en affrontant la méfiance de sa maison de disques.

Roger Davies pressent que les sons d’une nouvelle vague britannique peuvent l’aider à redécoller. Anciens membres du groupe électropop The Human League, partis fonder Heaven 17, les Anglais Martyn Ware et Ian Craig Marsh proposent à l’Américaine de reprendre une version synthétique d’un morceau des Temptations, Ball of Confusion, pour l’album Music of Quality and Distinction de leur projet B.E.F. (British Electronic Foundation). Les mêmes l’aiguillent ensuite vers une reprise de Let’s Stay Together (1983), classique soul d’Al Green, pour un 45 tours solo démontrant que sa puissance de tigresse peut s’assouplir avec majesté, sur fond moelleux de pop contemporaine. Grand succès en Europe, le single lance la dynamique d’une renaissance triomphale.

Produit par pas moins de quatre réalisateurs artistiques, l’album Private Dancer, paru au printemps 1984, va exploiter cette veine pop-soul-rock FM, sublimée par une voix au sommet de sa maturité. Phénomène commercial de l’année, avec le Born in the USA de Bruce Springsteen et le Purple Rain de Prince, l’album collectionne les Grammys (trois) et les tubes : Better Be Good to Me, Private Dancer (signé Mark Knopfler de Dire Straits), I Can’t Stand the Rain (une reprise d’Ann Peebles) et surtout What’s Love Go to Do With It, écrit par le Britannique Terry Britten et destiné à l’origine au quatuor pop gentillet Bucks Fizz.

Star de la jeune chaîne MTV, Tina Turner fédère alors plusieurs générations d’auditeurs qui la célèbrent lors de tournées record, où la bête de scène donne sa pleine mesure, toutes jambes dehors.

Le cinéma participe à cette consécration grâce à son interprétation du personnage d’Aunty Entity dans Mad Max : au-delà du dôme du tonnerre, et de la chanson du générique, We Don’t Need Another Hero (Thunderdome).

Symboliques également, sa participation à l’enregistrement du tube caritatif We Are the World (1985), avec le collectif USA For Africa, regroupant les plus grandes vedettes du moment, et au concert Live Aid, en juillet de la même année, où son duo très « hot » avec Mick Jagger marque les esprits.

La publication de son autobiographie, I, Tina : My Life Story (1986), où l’Américaine détaille le martyre subi avec Ike, participe à la « Turnermania ». Ce best-seller mondial devenant un film, Tina, en 1993, avec Angela Bassett dans le rôle de la chanteuse.

Dans le Guinness des records

Albums (Break Every Rule, Foreign Affair, In Your Wildest Dreams, Twenty Four Seven) et hits (Typical Male, The Best, Tearing Us Apart (avec Eric Clapton), GoldenEye, écrit par U2 pour un générique de James Bond…) se succèdent jusqu’à la fin des années 1990. Si la dame connaît un certain déclin discographique, ses tournées ne cesseront de triompher. Un concert au stade Maracana, à Rio de Janeiro (Brésil), entrant même, en 1988, dans le Livre Guinness des records de l’époque, pour avoir accueilli 180 000 spectateurs.

Après une première tournée d’adieu, en 2000, elle tirera définitivement sa révérence scénique en 2008, à l’âge de 70 ans, pour se retirer en Suisse, dans une somptueuse maison au bord du lac de Zurich, avec son second mari, le producteur allemand Erwin Bach, rencontré en 1986.

Quelques rares enregistrements et rééditions la font un peu plus entrer dans l’histoire, comme quand, en 2018, une version de What’s Love Got to Do With It remixée par Kygo, en fait la première chanteuse à avoir classé au moins un titre dans le top 40 américain lors de chacune des sept dernières décennies.

Modèle de résilience, de combattivité et de longévité, la « Queen of Rock’n’Roll » a été affaiblie par de nombreux soucis de santé à partir des années 2010 : infarctus, en 2013 ; cancer de l’intestin, à partir de 2016 ; greffe rénale, en 2017… Elle avait aussi connu les drames de la disparition de ses deux fils, Raymond Craig, qui s’est suicidé en 2018, et Ronnie, mort d’un cancer en 2022.

Tina Turner en quelques dates 26 novembre 1939 Naissance à Nutbush (Tennessee) 1960 « A Fool in love » premier succès en duo avec Ike Turner 1976 Se sépare d’Ike Turner 1984 Sortie de l’album « Private Dancer » 1985 Incarne Aunty Entity dans Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre 1986 Autobiographie « I, Tina : My Life Story » 1988 Concert devant 180 000 personnes au Maracana à Rio au Brésil 1989 « The Best » 2023 Morte à l’âge de 83 ans

Commentaires via Facebook :