Cheick Oumar Coulibaly et Abdoulaye Dicko : Deux hauts cadres nommés par le conseil des ministres

Respectivement comme ambassadeur du Mali en République fédérative du Nigeria et conseiller technique au ministère en charge des Domaines.

Le premier est un conseiller des affaires étrangères chevronné ; il a été appointé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République fédérale du Nigeria. Le second, éminent inspecteur des impôts, précédemment directeur national des domaines et du cadastre, est rappelé à l’activité en qualité de conseiller technique au ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population quelques mois seulement après son dernier poste, une prouesse rare qui mérite d’être soulignée. Toujours est-il que les nouveaux promus, outre leurs qualités professionnelles reconnues et leur patriotisme indiscutable, sont réputés socialement bons. Toutes choses qui seront leurs viatiques indispensables dans la réussite des missions à eux confiées dans un contexte de refondation de l’Etat et de reformatage du Malien. Très proches des médias, les deux personnalités ont su cultiver des relations de confiance avec les hommes de presse qui, visiblement, vont résister à l’usure du temps.

C’est pourquoi notre journal Aujourd’hui se réjouit particulièrement de ces choix judicieux qui vont sûrement aider les autorités en place à atteindre certains buts qu’elles se sont fixés dans l’immédiat à travers l’amélioration de la gouvernance.Bon vent à nos amis !

La Rédaction

