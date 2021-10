Nouveau directeur général de L’ANAM : Hameth Ben Hamane Traoré aura la lourde tâche de gérer le Ramed

A la faveur du conseil des ministres du mercredi 20 octobre 2021, l’Agence nationale d’assistance médicale (Anam) vient d’avoir un nouveau directeur. Il s’agit de Hameth Ben Hamane Traoré, un juriste muni d’une expérience avérée dans le de la sécurité sociale. Jusqu’à sa nomination, il occupait le poste de directeur du recouvrement et du contrôle de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS). Un portefeuille qu’il a valablement occupé et qui lui a aujourd’hui valu, le rang de la première personnalité de l’Anam pour la gestion du Régime d’assistance médicale (Ramed) destiné aux indigents.

Titulaire d’une maitrise en droit public obtenu en 1997 à l’Université Mohamed V de Rabat Maroc, couronné plus tard par une formation en informatique, Hameth Ben Hamane Traoré à son retour au bercail a commencé par un stage au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pendant trois ans auprès des conseillers des affaires étrangères sur les dossiers de suivi du Fonds social de développement (FSD) que la partie française accorde au Mali.

Il a ensuite travaillé sur le suivi de l’aide publique au développement entre le Mali et le Japon. Comme d’autres dossiers, il a travaillé sur le suivi du dossier de la construction du stade du 26-Mars avec la partie chinoise et participé à la préparation de la conférence des ambassadeurs et participation aux commissions entre le Mali et le Burkina Faso, l’Egypte, la Belgique, etc.

En 2002, il intègre le Cabinet African Group Consulting (ACG) en qualité de consultant junior chargé de l’administration et la gestion de la communication du cabinet. A ce titre, il travaillera sur différents dossiers notamment celui sur l’assistance et la planification du projet “carton rouge au travail des enfants pendant la Can-2002” ; l’étude de faisabilité de l’agro-business “Aprofa”. Ce qui lui ouvre alors les portes du ministère de l’Economie et des Finances en tant que consultant assistant au plan de développement informatique.

Hameth a aussi apporté sa touche particulière aux divisions banque et assurance du Trésor, de la direction de la dette publique et la Caisse de dépôt et de consignation, ce qui l’amena à suivre une formation des formateurs en micro-plan.

Deux années plus tard, soit en 2004, Hameth fut recruté à la Caisse des Retraites du Mali (CRM). Munie d’une expérience très riche, il gravira très vite les échelons. D’abord, chef de section suivi des affiliés, puis chef de section émission des titres de créance.

En 2006, la directrice à son temps, le nomme directeur régional de la Caisse des retraites de Mopti. En 2010 qu’il sera nommé sous-directeur du recouvrement et du contrôle. Puis en 2012 la CMSS lui a octroyé une bourse d’études pour l’Ecole nationale de sécurité sociale de Saint Etienne (EN3S). Une formation qui lui valut un stage pratique à l’URSSAFF de Seine et Marne France.

Sur place, il a eu la chance de participer à un atelier Groupement d’intérêt public santé et protection sociale internationale de France (GIP-SPSI) sur le thème le travail informel en Afrique. A son retour, il a pris part à plusieurs rencontres pour partager les expériences acquises en France. On peut noter entre autres : le séminaire de l’AISS à Conakry en Guinée sur les bonnes pratiques en matière de recouvrement des cotisations sociales ; la formation sur les lignes directrices de l’AISS en collaboration avec l’EN3S sur le recouvrement des cotisations à Paris.

Depuis 2017, M. Traoré fait partie du groupe d’experts de la Cédéao sur la Convention générale de la sécurité sociale des travailleurs migrants dans l’espace Cédéao. C’est en fin 2018 que le père de quatre enfants, marié est confirmé directeur du recouvrement et du contrôle de la CMSS. Dans son service, il travaille avec un staff bien garni pour permettre à la Caisse de pouvoir répondre à temps réel aux besoins des usagers en grandes parties, des vieilles personnes.

Fatoumata Mah Thiam Koné, SCOM-CMSS

Commentaires via Facebook :