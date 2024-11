La 28ème session ordinaire du Conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance maladie “CANAM” s’est tenue le mardi 19 novembre 2024 à l’hôtel Maeva Palace à Hamdallaye ACI 2000. C’était en présence de la ministre de la Santé et du Développement Social Col Assa Badiallo Touré, du directeur général de la CANAM, le médecin général de brigade Boubacar Dembélé, ainsi que des administrateurs. L’ordre du jour était l’installation d’un nouveau Président du Conseil d’Administration.

Dans son allocution la ministre de la santé et du développement social Col Assa Badiallo Touré a souligné que cette session a une portée particulière car elle est marquée par un moment solennel qui est l’installation officielle du nouveau Président du Conseil d’Administration. “En effet, ce passage de témoin est une étape clé dans la continuité et le renforcement des actions de la CANAM, un pilier de la protection sociale dans notre pays”, a t- elle noté. Avant de poursuivre que conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°09-553/PRM du 12 octobre 2009, la Présidence du Conseil d’Administration est assurée en alternance par le représentant des organisations syndicales des employeurs et celui des organisations syndicales des travailleurs.

Pour ce mandat, affirme-t-elle, la présidence revient ainsi, comme le prévoit la règle d’alternance, aux Organisations syndicales des Employeurs, qui est le Patronat. “Votre désignation au sein de ce Conseil est le fruit d’une reconnaissance unanime de vos compétences et de vos expériences respectives. Vous intégrez la CANAM à un moment crucial, où son rôle s’affirme dans l’extension et l’accessibilité des services de santé pour tous nos concitoyens. Les attentes placées en vous sont grandes, et les enjeux tout autant car il s’agit de renforcer l’impact des actions de la CANAM, moderniser son fonctionnement, et consolider sa place comme acteur central de notre système de protection sociale”, a précisé la ministre.

Elle a rappelé que ces dernières années, la CANAM a accompli des progrès remarquables, notamment par l’augmentation du nombre d’assurés et l’élargissement du réseau des structures de soins conventionnées.

L’installation d’un nouveau Président du Conseil d’Administration, indique-t-elle, intervient dans un contexte où des réformes audacieuses sont indispensables. “Il nous faut améliorer l’opérationnalisation du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU); garantir une gestion rigoureuse des ressources financières; trouver un équilibre durable entre les recettes et les dépenses pour pérenniser notre système de santé”, a mentionné le col Assa Badiallo Touré.

Avant d’ajouter que la mission du nouveau PCA et ses administrateurs est de donner une nouvelle impulsion au Conseil d’Administration, de renforcer la transparence dans la gestion et d’encourager une gouvernance exemplaire.

La ministre a demandé à tous les administrateurs d’accompagner pleinement le nouveau Président et de travailler dans un esprit de cohésion et de responsabilité partagée.

Pour sa part, le nouveau Président du Conseil d’Administration de la CANAM, Houd Baby, affirme qu’il prend pleinement conscience de la responsabilité qui l’incombe désormais, notamment à la tête de la CANAM. “Votre soutien et votre confiance m’encouragent à donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur des attentes et des ambitions que nous partageons pour l’avenir de cet Organisme, En prenant cet engagement, je vous assure de ma détermination à travailler avec rigueur, transparence, et dans un esprit de collaboration”, dit -il.

À la CANAM, ajoute-t-il, ils ont des défis majeurs à relever pour renforcer et étendre la couverture sociale en faveur de tous les citoyens. “Ensemble, je suis convaincu que nous pourrons non seulement surmonter ces défis, mais aussi renforcer la crédibilité et l’impact de la CANAM pour un avenir plus sûr et plus prospère”, a-t-il mentionné. Avant d’indiquer que l’ordre du jour de ce Conseil était entre autre l’examen et l’adoption des procès-verbaux de la 26ème et 27éme session du Conseil d’Administration, l’examen et l’adoption de l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la 26ème session ordinaire du Conseil d’Administration. A savoir : l’examen et l’adoption de l’état d’exécution du budget au 31 décembre 2023, les créances de la CANAM pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 l’examen et adoption du rapport de la mission de revue des comptes de l’examen et l’adoption du compte de gestion de l’exercice 2022, l’examen et l’adoption de l’état d’exécution du budget au 30 juin 2024, l’examen et l`adoption du rapport d’activités au 30 juin 2024, l’examen et l’adoption du rapport d’activités au 31 décembre 2023.

Aoua Traoré

