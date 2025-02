“Nos offres de services portent sur les programmes autorisés par le gouvernement canadien”

ACME Mali Immigrations Solutions, un cabinet spécialisé dans le conseil et l’assistance aux candidats à l’immigration au Canada, a lancé officiellement ses activités dans notre pays le 31 janvier à l’hôtel Radisson Collection de Bamako. Dirigée par l’ancien directeur général de la Banque malienne de solidarité (BMS-SA), Alioune Coulibaly, cette structure entend désormais accompagner nos compatriotes dans leurs projets migratoires pour contribuer à la promotion de l’immigration légale.

Présidée par le chef de Cabinet du ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine Acherif Ag Mohamed, la cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités dont des membres du CNT, du ministère des Affaires étrangères, du Haut Conseil des maliens de l’extérieur, des opérateurs économiques à l’image du patron de Koïra Holding, Cessé Komé.

Pour le représentant pays de ACME Mali Immigrations Solutions, Alioune Coulibaly, sa structure a été créée au mois d’octobre 2024 pour combler un vide dans le domaine de l’accompagnement des candidats à l’immigration, plus particulièrement pour le Canada. Il a soutenu que plusieurs cabinets interviennent dans ce domaine au Mali mais ne disposent pas de bureaux sur place. La création de ACME-Mali, selon lui, permettra de combler un grand vide dans ce secteur. “Le Mali est un pays d’expression francophone et les autorités canadiennes ont fait le constat que les locuteurs francophones en dehors de la province du Québec et ont décidé en conséquence de promouvoir l’immigration des populations d’expression française.. Donc, il y a une grande opportunité pour les Maliens”, a expliqué Coulibaly, ajoutant que cette structure a été créée pour contribuer à la promotion de l’immigration légale.

Une autre particularité de ce cabinet, selon Alioune Coulibaly, réside dans le fait qu’il est adossé à sa maison-mère, ACME Visa Solutions, basée au Canada en Colombie britannique qui a une grande réputation dans ce domaine.

“Avec 15 ans d’expérience, ce cabinet a un taux d’approbation des dossiers à 97 %, soit plus de 30 000 dossiers approuvés en 15 ans d’existence”, a précisé le représentant-pays. Et de soutenir qu’avant le lancement de ce cabinet au Mali, une étude de marché a révélé que les gens sont très méfiants vis-à-vis des entités similaires car ayant été confrontés par le passé à des cas de mésaventure.

“Cela n’est pas notre cas, car avant de s’engager avec un client on évalue d’abord sa situation. C’est seulement lorsque nous sommes sûrs qu’il y a une chance que son dossier soit approuvé que nous nous engageons avec lui. C’est cette efficacité opérationnelle avérée qu’ACME Mali Immigrations Solutions ambitionne de mettre au service des Maliens qui ont la réputation d’être ouverts sur le monde et de figurer parmi les plus mobiles. Malheureusement, cette mobilité n’emprunte pas toujours les voies appropriées. Ce qui se traduit par des drames humains à répétition qui ont conduit à considérer la mer méditerranée comme étant le plus grand cimetière du monde”, a développé le représentant pays de ACME-Mali Immigrations Solutions.

Des prix compétitifs

Une autre spécificité du cabinet réside, selon lui, au niveau de la tarification. “Les tarifs que nous proposons sont compétitifs et sont à la portée de nos compatriotes. En lieu et place d’un prix fixe, nous proposons une grille tarifaire et les montants varient en fonction des options et de la situation intrinsèque des candidats”, a-t-il ajouté

ACME Mali s’appuie, selon Coulibaly, sur un effectif de 8 personnes dont 5 agents commerciaux, portant le titre de consultants et s’emploie à faire de chaque projet migratoire une réussite. Pour lui, cela passe par des conseils adaptés prenant en compte les aspirations de chaque client à la lumière des spécificités des lois en vigueur, un accompagnement assidu dans des démarches administratives qui relèvent bien souvent du parcours du combattant, un soutien humain étant entendu que derrière chaque projet se trouve une histoire, un rêve ou une opportunité à saisir.

“Aussi et de façon spécifique, notre cabinet est heureux de proposer ses services en termes de conseil et d’assistance aux candidats à l’immigration au Canada et aux étudiants et bacheliers désireux de poursuivre leur cursus universitaire dans ce pays dont la réputation est établie quant à la haute qualité de son cadre de vie et l’excellence de son système de formation”, a déclaré Coulibaly.

Pour l’orateur, l’offre de services du cabinet porte sur les programmes autorisés par le gouvernement canadien, à savoir la résidence permanente, l’entrée express pour les travailleurs qualifiés, le parrainage familial (regroupement familial), le programme d’immigration francophone pour le volet immigration. “Quant aux permis de travail et d’études, ils offrent respectivement aux travailleurs qualifiés et aux bacheliers et autres diplômés la possibilité soit de travailler, soit d’effectuer des études supérieures (graduation ou post-graduation) au Canada”, a précisé Alioune Coulibaly.

Le patron de ACME Mali de conclure : “Le groupe ACME qui adhère pleinement à l’idée que ‘l’immigration n’est pas seulement une question de documents et de lois mais qu’elle est avant tout une aventure humaine, un pont entre des cultures, des opportunités et des aspirations“, ambitionne d’être ce pont “pour guider ses clients et pour contribuer à construire un monde plus ouvert et plus connecté”.

Le représentant du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, le chef de Xabinet Acherif Ag Mohamed, a réaffirmé l’engagement de son département à accompagner toutes les initiatives visant à organiser la migration de manière efficace et humaine. “L’encadrement et l’organisation de la migration légale deviennent des priorités absolues. C’est dans cette optique que s’inscrit pleinement l’initiative portée par ACME Mali Immigrations Solutions LLC, en parfaite adéquation avec les orientations de la Politique nationale de migration (Ponam), notamment son axe 2 : “Organiser et faciliter la migration légale”, a expliqué le chef de cabinet.

Il a indiqué que l’engagement des autorités nationales en faveur d’une migration maîtrisée repose sur plusieurs actions structurantes ; à savoir : la mise en place d’un dispositif de veille et de recherche sur les opportunités de migration de travail à l’international, le renforcement des dispositifs de prospection et de négociation en matière de migration légale et professionnelle, le déploiement de missions internationales pour identifier de nouvelles perspectives d’emploi, la création d’un système d’information fiable sur les offres d’emploi à l’étranger, le soutien aux agences privées de placement et le renforcement de leurs capacités pour une intermédiation efficace…

“Toutes ces mesures visent un objectif clair : garantir une migration digne, sécurisée et profitable à tous. La migration professionnelle constitue une formidable opportunité, tant pour nos compatriotes que pour nos partenaires internationaux. Lorsqu’elle est bien encadrée, elle génère des bénéfices multiples”, a assuré le représentant du ministre.

Kassoum Théra

Qui est Alioune Coulibaly représentant pays de ACME Mali Immigration Solutions ?

Celui qui préside aux destinées de ACME Mali Immigrations Solutions, Alioune Coulibaly est un manager et ingénieur d’Etat en informatique qui a fait ses preuves à la tête de grandes structures financières du pays, notamment la Banque malienne de solidarité (BMS) où il a occupé de 2019 à 2021 le poste d’administrateur/directeur général. Il a été aussi directeur général adjoint de ladite banque. Auparavant, l’actuel représentant pays de ACME Mali avait occupé le fauteuil de directeur général adjoint de la BHM-SA. Toujours dans le secteur bancaire, Alioune Coulibaly a été président délégué du conseil d’administration de la Banque Commerciale du Sahel (d’août 2023 à décembre 2023). Rappelons que Coulibaly est un Ingénieur d’Etat en Informatique Option Système d’information, diplôme décroché au Centre d’Etudes et de Recherches en Informatique d’Alger (Algérie) et détenteur d’un Master in Business Administration (MBA) en management obtenu à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

K T.

Cesse Kome patron du groupe Koïra :

“J’apprécie pleinement cette initiative de ACME Mali”

Cité au Mali et à travers le monde comme un modèle de réussite de l’immigration, Cessé Komé, patron de Koïra Holding, a apprécié à juste titre l’initiative de ACME Mali Immigrations Solutions. “Nous remercions ACME Mali de faire la promotion de l’immigration autorisée pour permettre à de nombreux Maliens d’aller au Canada dans la plus grande sérénité avec des documents administratifs. Car l’immigration clandestine est fréquente dans notre pays avec son corolaire de dégâts. C’est pourquoi, je ne peux qu’apprécier cette initiative et souhaiter bon vent à ACME Mali Immigrations Solutions”, a-t-il soutenu.

K.T

