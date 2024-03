E. Boubacar Gouro Diall, qui a dans son sillage une formidable carrière de diplomate, est appelé à varier et à amplifier la coopération déjà multiforme, exemplaire et mutuellement avantageuse entre Bamako et Ryad.

Cadre émérite ayant blanchi sous le harnais du département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Boubacar Gouro Diall, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali auprès de Sa Majesté le Roi Salman bin Abdelaziz Al Saud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées, a présenté ses lettre des créances à Son Altesse royale Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. C’était ce mardi 26 mars 2024 à Djeddah au cours d’une cérémonie grandiose de présentation de lettres de créances de 30 ambassadeurs accrédités auprès du Royaume d’Arabie saoudite. S. E. Boubacar Gouro Diall, qui a dans son sillage une formidable carrière de diplomate, est appelé à varier et à amplifier la coopération déjà multiforme, exemplaire et mutuellement avantageuse entre Bamako et Ryad. Depuis l’accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, Bamako ne cesse en effet d’entretenir des relations privilégiées avec Ryad. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique, les infrastructures, la santé, l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, la sécurité alimentaire… sont quelques-uns des axes de cette relation bilatérale, maintes fois magnifiée. Membres à part entière de l’Oumma islamique et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), les deux pays avaient échangé bien avant le somptueux pèlerinage à La Mecque de l’Empereur Kankou Moussa en 1324. Mais, c’est grâce à son importante manne financière que cet empereur, réputé l’homme le plus riche de tous les temps, fit construire de nombreux édifices religieux et administratifs à partir de 1325, parmi lesquels des mosquées, des madrasas et des palais royaux, à Tombouctou et à Gao. Située à Tombouctou, la madrasa de Sankoré demeure son œuvre la plus remarquable.L’ambassadeur Boubacar Gouro Diall a saisi l’occasion pour transmettre les chaleureuses salutations de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, à Sa Majesté.

De son côté, Son Altesse royale le Prince héritier a souhaité la bienvenue aux ambassadeurs au Royaume d’Arabie saoudite et les a exhortés à transmettre les salutations du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, ainsi que les salutations de Son Altesse à Leurs Majestés et Excellences les dirigeants de leurs pays, leur souhaitant plein succès dans leurs missions visant à renforcer et développer les relations entre le Royaume et leurs pays. La remise des lettres de créance des ambassadeurs s’est déroulée en présence de Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères, et de Son Excellence le chef de la Cour royale, Fahd bin Muhammad Al-Issa. Notons que le nouvel ambassadeur malien à Ryad a occupé les mêmes fonctions à Téhéran (République islamique d’Iran pendant 8 ans), à Addis-Abeba (Ethiopie pendant 4 ans), à Dakar (Sénégal, 2 ans), à Luanda (Angola, 2 ans) entrecoupées de séjours au département central à Koulouba successivement comme directeur des affaires juridiques, inspecteur en chef et secrétaire général.Un parcours impressionnant. Bon vent M. l’ambassadeur !

El hadj A. B. HAIDARA

