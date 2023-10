CAN 2023 : Le Mali et la Tunisie se retrouvent, la Côte d’Ivoire contre le Nigeria et le Sénégal affrontera le Cameroun

Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mane et Achraf Hakimi ont procédé, jeudi dernier, au tirage au sort de la CAN «Côte d’Ivoire 2023» (13 janvier-11 février 2024). L’opération a donné lieu à des rencontres alléchantes. Le groupe E promet de chaudes empoignées entre la Tunisie, le Mali et l’Afrique du Sud, trois gros morceaux que complète la Namibie. Alors que les Aigles de Carthage et du Mali se retrouvent dans le même groupe comme lors des deux dernières CAN, l’Afrique du Sud tentera de bousculer la hiérarchie pour confirmer son retour en grâce. De son côté, la Namibie fera office de Petit Poucet. Le sort n’a clairement pas été clément avec le tenant, le Sénégal. Dans le groupe C, les Lions devront défier la Guinée, 8è de finaliste de la dernière CAN, la Gambie, quart de finaliste, et surtout le Cameroun. L’hôte ivoirien s’en tire un peu mieux mais devra tout de même se coltiner le Nigeria de Victor Osimhen. La Guinée équatoriale, quart de finaliste de la dernière CAN, et la Guinée-Bissau, récent tombeur du… Nigeria, complètent ce groupe. Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, le Maroc est davantage épargné sur le papier et partira favori du groupe F devant la RD Congo et la Zambie, qui devraient batailler jusqu’au bout derrière les Lions de l’Atlas. La Tanzanie tentera quant à de jouer les trouble-fêtes. Même configuration pour l’Algérie, qui hérite d’une poule D à sa portée mais face à des équipes qui imposeront un véritable défi athlétique : le Burkina Faso, la Mauritanie et l’Angola. L’Egypte et le Ghana partiront enfin favoris d’un groupe B où les deux sélections lusophones que sont le Cap-Vert et Mozambique tenteront tout de même de surprendre des Black Stars qualifiés dans la douleur et qui donnent le sentiment de se trouver sur le déclin.

Ousmane CAMARA

Commentaires via Facebook :