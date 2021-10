Candidature à URD : Dr Madou Diallo officiellement en lice

La Coordination de soutien à la candidature de Dr Madou Diallo était face à la presse le samedi dernier pour annoncer la candidature de leur mentor à l’opinion nationale et internationale.

Selon Adama Sidibé, le coordinateur, conformément la lettre du 23 août 2012 du 1er vice président du parti appelant à l’ouverture des candidatures au niveau des sections de l’URD a rappelé aux responsables le lourd défi qui les attend depuis la disparition du regretté président Soumaïla Cissé. Il a fait observer une minute de silence à la mémoire de l’illustre disparition.

La question de désignation du porte-étandard de l’héritage commun se pose et interpelle chacun des militants de l’URD. Il faut au parti un candidat de bon choix. La réponse adéquate est le bon choix de Dr Madou Diallo qui est une référence pour la jeunesse malienne.

Des échanges et des consultations ont fait ressortir que tous les candidats ont eu un message d’espoir à l’endroit de nos concitoyens et que le véritable défi demeure le rassemblement, la cohésion après un choix pour la propulsion vers Koulouba.

Cette conquête est qualifiée pour les partisans de Dr Madou Diallo comme celui de dernière chance. De ce fait, ils veulent mener ce combat avec véhémence pour le pays qui tant souffert.

Pour la Coordination, l’objectif recherché est de soutenir et partager les idéaux de Dr Madou Diallo jusqu’à son élection future comme président de la République du Mali.

Elle vise aussi à aider la jeunesse à la compréhension des enjeux divers de notre siècle et les défis à relever à travers des formations, sensibilisation conférence- débats.

Les partisans de Dr Madou Diallo ont présenté brièvement leur mentor aux journalistes venus nombreux pour la cause.

” Ce Mali du renouveau est bien possible, mais il doit être porté par des hommes et des femmes qui puissent incarner les valeurs et les principes pouvant permettre à notre pays de se redresser fièrement. Il est temps de réaliser les réformes politiques et institutionnelles, afin de doter le pays d’institutions fortes, garantes de la constitution et d’une société.

Pour les partisans de Dr Madou Diallo, son parcours est jalonné de success. C’est un homme rompu à la tâche pour son sacrifice constant pour le parti. Il est présidentiable pour ses positionnements. Dr Madou Diallo se confondrait au candidat du consensus, alors URD ne doit plus attendre.

A cette conférence de presse on a enregistré la présence des parents biologiques de Dr Madou Diallo ainsi que ses proches.

Les conférenciers ont fait la présentation de la vie professionnelle et scolaire du candidat. Pour eux, leur mentor est le choix idéal pour sauver le Mali. La coordination de soutien à Dr Madou Diallo entend organiser un grand meeting dans les prochains jours qui enregistra la présence de Dr Madou Diallo lui même qui va se prêter aux questions des journalistes.

A maintes reprises, le Dr Madou Diallo réaffirme sa totale détermination à œuvrer pour continuer ce combat entamé depuis des décennies et dont la majorité de nos compatriotes reconnaissent aujourd’hui la pertinence. “Nous sommes convaincus qu’il peut incarner le consensus pour maintenir l’unité du parti et féderer une grande majorité des forces vives de la nation. Notamment de la classe politique, conditions indispensables pour le succès de l’URD aux prochaines échéances électorales.

Seydou Diamoutené

