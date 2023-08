En football, le tirage au sort de l’édition 2023 de la super coupe du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, qui se tiendra du 18 août au 16 septembre à Koulikoro, s’est déroulé le mardi 15 août dans la salle de conférence du ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de la Construction citoyenne. C’était sous l’égide de Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports.

L’édition 2023 de la super coupe du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, se déroulera du 18 août au 16 septembre au stade Diarrah de Koulikoro. Elle mettra aux prises 12 équipes réparties en deux poules. Il s’agit des trois institutions de la transition que sont la présidence, le gouvernement et le Conseil national de la transition (CNT) auxquelles s’ajoutent les neuf ligues régionales du pays.

En poule A, on retrouve le CNT, la Présidence, Mopti, Gao, Koulikoro, Tombouctou. La poule B est composée du gouvernement, de Kayes, Kidal, Sikasso, Bamako et Ségou. Le match d’ouverture va opposer la Présidence à Koulikoro. Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les demi-finales.

“L’institution de cette super coupe vise à magnifier les actions louables du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, et par la même occasion exprimer l’adhésion de tous les acteurs du mouvement sportif nationaux à ses idéaux de refondation du pays et lui signifier toutes leur disponibilité et leur engagement à l’accompagner dans la noble et exaltante mission qu’il accomplit pour le bonheur et l’honneur des Maliens”, a rappelé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de la Construction citoyenne, Kassim Ibrahim Fomba. Il a indiqué qu’au-delà de la saine émulation entre les équipes, la super coupe Assimi Goïta est un réel facteur de développement du football malien, de détection de talents et de promotion de valeur du sport.

“Les objectifs visés par l’édition 2023 de la super Colonel Assimi Goita sont de: parvenir à l’amélioration du niveau de compétitivité des athlètes; impliquer davantage toutes les couches socioculturelles de notre pays afin de réaliser une plus grande inclusivité” a souligné Aguibou Dembélé, conseil spécial du président de la Transition. Cet engagement citoyen facteur de rassemblement autour du Mali contribue à la réalisation des réponses idoines face aux préoccupations du pays. “La coupe du chef de l’Etat traduit l’engagement et la confiance renouvelée du chef de l’Etat à la jeunesse malienne”, a-t-il précisé.

La cérémonie, qui s’est déroulée en présence de Cheick Mohamed Cherif Tounkara, président de la commission d’organisation, a pris fin par la remise des équipements sportifs aux représentants des équipes participantes au tournoi.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

