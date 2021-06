Opib/Baguineda : Des paysans privés d’eau, en colère ont marché

En plein début de saison agricole, les agriculteurs de Baguinéda souffrent d’un grand manque d’eau. Conscients et inquiets de la situation, les syndicats des paysans de Baguinéda ont organisé, hier jeudi 17 juin, une marche de protestation contre l’Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (Opib) sur les berges du canal d’irrigation de Baguinéda.

Privés d’eau depuis plus de six mois par l’Office du Périmètre Irrigué de Baguinéda (Opib), les syndicats de paysans après plusieurs négociations, ont décidé de revendiquer les droits de ceux qui leurs ont fait confiance, les agriculteurs, en organisant une marche pacifique.

L’objectif de cette marche n’est rien d’autre que le retour de l’eau dans le canal d’irrigation pour que les cultivateurs puissent semer pour avoir au moins de quoi manger cette année. Sans cela, ils revendiquent la démission immédiate du directeur de l’Office pour qu’il puisse être remplacé par une personne compétente.

Selon le président des syndicats, Lassinè Maïga, « au début, le directeur de l’Opib les a assurés que l’eau du canal d’irrigation de Baguinéda sera bloquée pendant une courte période pour effectuer des travaux d’entretien. Depuis août 2020 jusqu’à présent il n’y a pas d’eau dans le canal à plus forte raison dans les champs ».

Durant la saison sèche, les cultivateurs produisaient des oignons, des concombres, tomates et autres qui ont été cette année des perles rares à Baguinéda, difficile de s’en procurer à cause du manque d’eau.

Pour Lassinè Maïga, les agriculteurs en ont marre de cette situation. « C’est l’agriculture qui est la principale activité pratiquée à Baguinéda et si nous manquons d’eau c’est toute notre activité génératrice de revenu qui est en arrêt’’, explique-t-il.

Moussa Diarra, cultivateur à Baguinéda affirme que cette année a été très difficile pour lui, car il a été obligé de prendre des crédits pour nourrir sa famille.

Baguinéda est une zone de production agricole, située à la périphérie de Bamako (17 km en allant vers Ségou). Il est l’un des principaux producteurs de riz au Mali après la zone Office du Niger. A cause de cette crise d’eau, il y a un manque de riz irrigué et de productions maraîchères depuis plus de six (6) mois. Le prix de tous les condiments a augmenté à cause de la pénurie d’eau dans les champs de Baguinéda.

