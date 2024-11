Dans un décret lu hier à la mi-journée sur les ondes de l’ORTM par le ministre secrétaire général de la présidence, Alfousseyni Diawara, le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta a nommé le général de division Abdoulaye Maïga Premier ministre.

Depuis le limogeage de Choguel Kokalla Maïga le mercredi soir, plusieurs noms ont aussitôt émergé pour occuper la Primature. Parmi ceux qui ont émergé on peut citer le général de division Abdoulaye Maïga, Me. Mountaga Tall et l’ex- Premier ministre sous ATT Ousmane Issoufi Maïga alias Pinochet.

Mais la messe est déjà dite. Hier dans un décret lu sur les ondes de l’Office de radio et télévision du Mali (ORTM) par le secrétaire général de la présidence de la République, le président de la Transition a nommé le général de division Abdoulaye Maïga pour remplacer le soldat de 2e classe Choguel K. Maïga.

Cette nomination du général Abdoulaye Maïga affectueusement appelé par les uns “Abloba” et “je répète pour une dernière fois” par les autres, n’a pas surpris grand monde tant au Mali qu’à l’étranger. Parce qu’avec son titre de ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, c’est lui qui jouait en réalité le rôle du Premier ministre en prenant les grandes décisions, présidait les grandes cérémonies officielles et représentait le président de la Transition dans les grandes conférences et sommets sur la scène internationale. Il a par ailleurs assuré pendant des mois, l’intérim du Premier ministre Choguel K. Maïga pendant sa maladie.

La confiance des nouveaux hommes forts

Bien qu’il ne figurait pas initialement dans le premier cercle des colonels qui ont renversé le président feu IBK, le sixième colonel (général maintenant) a vite gagné la confiance des nouveaux hommes forts. Cette confiance lui a valu d’être nommé porte-parole du gouvernement de Transition avec des déclarations guerrières.

Le 24 septembre 2022, le docteur général Abdoulaye Maïga, diplômé en Affaires internationales et bonne gouvernance, expert en sécurité internationale et défense, en gestion des conflits et bonne gouvernance, a critiqué violemment le gouvernement français à la tribune de l’ONU, estimant, qu’après le retrait des militaires français de l’opération Barkhane, le Mali avait été “poignardé dans le dos par les autorités françaises”. Il salue en revanche les relations de coopération exemplaire et fructueuse entre le Mali et la Russie de Vladimir Poutine.

Il a également sévèrement critiqué plusieurs responsables africains, comme l’ex-président Nigérien Mohamed Bazoum, qu’il a accusé de ne pas être Nigérien, ou le chef de l’État ivoirien Alassane Ouattara, en l’accusant de la “manœuvre” lui permettant de “conserver le pouvoir pour lui seul et son clan” en changeant la Constitution pour obtenir un troisième mandat.

C’est le même Abdoulaye Maïga qui a également reproché au président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló, son “mimétisme” vis-à-vis des Nations unies.

Néanmoins, sa nomination à la tête de la Primature a créé l’euphorie au sein de la population malienne qui espère ardemment qu’il saura relever les multiples défis auxquels les Maliens font face depuis des années.

LISTE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

Un attelage presque inchangé

A peine nommé, le nouveau Premier ministre de Transition a dévoilé la liste des membres de son gouvernement. Dans l’ensemble, il n’y pas un changement notable. Mais certains ministres ont été purement et simplement virés comme la ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara, celui de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga, un proche de l’ancien Premier ministre Choguel Maïga, entre autres. Sur un gouvernement de 27 membres, il y a eu en tout 5 nouveaux entrants dont un poste de ministre délégué. Voici la composition.

Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation

Général de division Abdoulaye Maïga

Ministre de la Défense et des Anciens Combattants

Général de corps d’armée Sadio Camara

Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux

Monsieur Mahamadou Kassogué

Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions

Monsieur Bakary Traoré

Ministre de la Sécurité et de la Protection civile

Général de division Daoud Aly Mohammedine

Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale

Général de corps d’armée Ismaël Wagué

Ministre des Transports et des Infrastructures

Madame Dembélé Madina Sissoko

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Monsieur Abdoulaye Diop

Ministre de l’Economie et des Finances

Monsieur Alousséni Sanou

Ministre de l’Education nationale

Amadou Sy Savané

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Monsieur Boureima Kanssaye

Ministre des Mines

Amadou Keita

Ministre de la Santé et du Développement social

Colonel Assan Badiallo Touré

Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social

Fassoum Coulibaly

Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne

Monsieur Abdoul Karim Ibrahim Fomba

Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine

Monsieur Mossa Ag Attaher

Ministre de l’Agriculture

Monsieur Daniel Siméon Kelema

Ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle : Madame Oumou Sall Seck

Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille

Madame Diarra Djénébou Sanogo

Ministre de l’Industrie et du Commerce

Monsieur Moussa Alassane Diallo

Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population

Monsieur Imirane Abdoulaye Touré

Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable

Madame Doumbia Mariam Tangara

Ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration: Monsieur Alhamdou AG Ilyène

Ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme

Monsieur Mamou Daffé

Ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes

Monsieur Mamadou Koné

Ministre de l’Elevage et de la Pêche

Monsieur Youba Ba

Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien du processus électoral

Monsieur Mamouni Nassiré

Ousmane Mahamane

