API-Mali : Plus de 16 milles 16 709 entreprises créées en 2024

Sécurité routière : L’Anaser et les forces de sécurité se donnent la main pour mieux sécuriser les usagers

L’Agence nationale de la sécurité routière (ANASER), la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la Protection civile ont décidé de fédérer leurs efforts pour renforcer la sécurité routière au Mali. Elles viennent de s’engager dans cette dynamique à travers la signature vendredi dernier (14 février 2025) des conventions relatives aux opérations conjointes de contrôle routier et aux sessions d’information et de sensibilisation des usagers de la route. La cérémonie symbolique de signature a été coprésidée par le Secrétaire général du ministère des Transports et des Infrastructures et la représentante du ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Dans la pratique, ces conventions permettront à l’Anaser, la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la Protection civile de mener conjointement des opérations de contrôle routier sur toute l’étendue du territoire national et d’organiser des sessions de formation et de sensibilisation sur les gestes de premiers secours et sur l’utilisation des extincteurs d’incendie dans les cars de transport. L’objectif est de renforcer davantage la sécurité des usagers de la route…

VACCINATION : GAVI équipe le Mali à hauteur de plus de 2 milliards F CFA

Le jeudi 13 février 2025, la cour du département de la Santé et du Développement Social a servi de cadre à la cérémonie de remise officielle de matériels par l’Alliance GAVI pour soutenir le programme élargi de vaccination (PEV) au Mali. D’une valeur de 3.620.195 dollars US (soit 2.172 177 000 milliards de F CFA), cette donation de GAVI est composée de 220 réfrigérateurs solaires et de 30 congélateurs solaires bénéficiant tous d’une garantie de 10 ans.

Pour le ministre de la Santé et du Développement social, Médecin-colonel Assa Badiallo Touré, ce don vient à point nommé, car il permettra de renforcer les capacités opérationnelles de nos structures de santé dans la conservation et le suivi de la qualité des vaccins de routine. Elle a également exprimé, au nom des plus hautes autorités de la transition, sa reconnaissance et sa gratitude envers à l’Alliance GAVI qui a toujours été aux côtés du Mali malgré le contexte difficile.

MIGRATION : Cent migrants de retour formés et équipés par l’OIM à Gao

Le sous-bureau de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Gao a lancé la semaine dernière la remise de kits de réintégration dans le cadre de la réintégration socio-économique des migrants maliens de retour. Les bénéficiaires, au nombre de 100 (79 hommes et 21 femmes), sont des migrants maliens de retour originaires de la région de Gao, Ménaka et de la commune de Gossi. Ils ont tous bénéficié d’abord d’une formation en gestion simplifiée.

La cérémonie a réuni le chef du sous-bureau, le représentant du maire de la commune urbaine de Gao, la coordination régionale de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ) et le personnel local de l’OIM.

