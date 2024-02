Après deux semaines de turbulence, l’enseignement catholique privé du Mali connait désormais l’accalmie avec la suspension du mot d’ordre de grève. Cela, à la suite des concessions faites par le syndicat et la direction nationale de l’enseignement catholique privé. Dans un communiqué, le secrétaire général des grévistes, Kalifa Raymond Kamaté, a fait savoir qu’un “protocole d’accord a été établi par les deux parties”, en présence des représentants des associations des parents d’élèves.

A titre de rappel, le syndicat des enseignants qui a observé deux mouvements de grève de 144 heures (du 9 au 16 février) et de 120 heures (du 16 au 23 février 2024) justifiait son mouvement d’humeur par l’urgence de satisfaire les points suivants : l’inscription à l’Assurance maladie obligatoire (Amo), le paiement des allocations familiales, l’alignement de l’âge de départ à la retraite sur celui de leurs homologues du secteur public, ainsi que le paiement de la prime d’ancienneté.

Ramadan : 25 000 tonnes de sucre en réserve

Pour le ramadan qui commencera dans la première quinzaine du mois de mars, le gouvernement du Mali rassure les musulmans, voire la population. Pour ce mois où la consommation des denrées alimentaires est généralement très forte, le gouvernement fait état de l’approvisionnement conséquent du marché en sucre, produit très prisé, avec la constitution de 25 000 tonnes de sucre sur la base de la production des sucreries locales à savoir Sukala et NSukala. “Les prix plafonds fixés du sucre sont largement respectés sur l’ensemble du territoire”, rassurent les autorités étatiques.

Cimenterie : Une nouvelle usine de 1 million de tonnes par an

Avec des chantiers qui poussent chaque jour comme des champignons, le Mali continue de se doter d’usines de fabrication de matériaux de construction. En plus de l’Etat, des initiatives privées dont l’une des plus récentes est une usine de fer dans la région de Kayes, s’emploient aussi à occuper le terrain. Le 9 février dernier, le ministre de l’Industrie et du Commerce a procédé, dans la Commune rurale de Natien (région de Sikasso), à la pose de la première pierre de l’usine de ciments de la Société Ciments d’Afrique. Selon les estimations, la future usine assurera la production de 1 million de tonne de ciment par an, extensible à 2 millions de tonnes. Avec un coût de 30 milliards de F CFA, le nombre d’emplois à créer serait de 300 permanents dont 100 femmes et plus de 1800 non permanents, dont 300 femmes dès le lancement des travaux qui dureront 24 mois.

Gao : Le marché des légumes parti en fumée

La journée du mercredi 7 février a été une journée noire pour les commerçants du marché des légumes de Gao à cause d’un incendie dévastateur d’une ampleur très importante. Provoqué par l’explosion d’un groupe électrogène l’incendie a entièrement détruit le marché de la Commune urbaine de Gao faisant des “dégâts matériels importants et deux blessés légers”.

Face à ce sinistre, le gouvernement a annoncé des mesures de compassion avec la constitution d’une commission pour identifier les sinistrés et évaluer les pertes matérielles et financières. “Suite à la réunion de crise organisée le 12 février 2024 entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, des dispositions sont en cours pour accélérer l’acheminement des marchandises vers la ville de Gao. Une mission conjointe ministère de l’Industrie et du Commerce et Chambre de commerce et d’industrie du Mali se rendra à Gao pour rencontrer les acteurs économiques et les sinistrés”, a annoncé le gouvernement.

Rassemblées par

Alassane

