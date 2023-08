Koulouba : Retrouvailles entre anciens

Le président de la Transition s’est fait entourer par de nouveaux conseillers spéciaux. Leur décret de nomination a été signé le mardi 11 août. Au nombre de cinq personnes, ces nouveaux conseillers sont, pour la plupart, ex-ministres ou membres du CNT. Il s’agit notamment d’Assétou Founé Samaké Migan, ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Sidibé Dédéou Ousmane, ex-ministre de l’Education nationale, et Diéminatou Sangaré, ex-patronne du département de la Santé et du Développement social. Cette dernière vient ainsi occuper le poste de celle qui l’a remplacée au ministère de la Santé. Une sorte de permutation entre Diéminatou et le colonel Assa Badiallo Touré, ex-conseillère spéciale du chef de l’Etat. Ex-membre du CNT, le chanteur Salif Kéita fait également partie des nouveaux conseillers nommés à Koulouba.

CNT : Quatre nouveaux membres nommés

Le Conseil national de la transition (CNT) enregistre l’arrivée de nouveaux membres. Ceux-ci sont au nombre de quatre personnes. Pour des raisons de décès ou de démission, ces nouveaux membres ont été nommés par le président de la Transition. Démissionnaire, l’artiste-chanteur Salif Kéita a été remplacé par Mahamane Thienta, gestionnaire, tandis que le regretté président de l’Adéma/PASJ, Marimantia Diarra, a été remplacé par l’ingénieur Oumar Maïga.

Ségou : Siège pour la Chambre régionale d’agriculture

La Chambre régionale d’agriculture de Ségou aura bientôt un siège flambant neuf. C’est ce qui ressort de la session ordinaire du conseil des ministres tenue la semaine passée. Dans le compte rendu de ladite session, il est indiqué qu’un projet de décret portant affectation au ministère de l’Agriculture, des parcelles de terrain, objet des titres fonciers n°231 et n°315 du cercle de Ségou, sises à Ségou, a été adopté et que les parcelles de terrain en question sont destinées à la construction d’un nouveau siège pour la Chambre régionale d’agriculture de Ségou.

CNJ-Mali : Le siège fermé et les activités suspendues

Le Conseil national de la jeunesse (CNJ-Mali) n’existe plus que de nom. La faîtière de la jeunesse malienne a vu toutes ses activités suspendues, depuis le vendredi 18 août, par la direction nationale de la jeunesse. Dans la foulée, les autorités ont annoncé la fermeture de son siège et invité les membres du bureau du CNJ-Mali à récupérer leurs effets personnels avant la pose des scellés. Au bureau désapprouvé, il est reproché plusieurs dysfonctionnements caractérisés surtout par la “non application des résolutions de la Conférence Nationale extraordinaire unitaire, tenue depuis le 1er mai 2021, et une crise à répétition qui secoue la faitière”.

