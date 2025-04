Le prix de l’essence reprend l’ascenseur à Gao et à Menaka

Chassez le naturel, il revient au galop. Après s’être fait longtemps oublier, la cherté de la vie et la hausse des prix revient en force dans le septentrion où le phénomène est vécu dans les contrées respectives en fonction de l’ampleur de leur insécurité. Elle s’annonce notamment par une hausse vertigineuse du prix du carburant qui a soudainement pris l’ascenseur avec 1 500 francs le litre de l’essence à Gao. La situation est beaucoup plus critique à Menaka où les sources concordances rapportent que le même hydrocarbure n’est accessible qu’au prix de 5 000 francs CFA le litre. La surenchère est davantage spectaculaire dans les mines de Intahakka avec des prix avoisinant le cours du gramme d’or pour un litre de carburant. L’embargo et péril sécuritaire sur les principaux circuits d’approvisionnement sont passés par-là. Du côté du Niger, par exemple, la fréquence des enlèvements de véhicules contraint les plus audacieux transporteurs à renoncer au trafic. Idem pour le créneau algérien également inexploitable à cause de l’insécurité et de la restriction des escortes sur le tronçon Kidal – Gao aux seuls besoins de ravitaillements militaires. De quoi l’affaire de spéculateurs, qui surfent allègrement jouent sur la pénurie pour imposer leurs prix. Et le bras de fer diplomatique avec l’Algerie n’est pas pour arranger les choses en rang que facteur d’aggravation de la pénurie.

Quand le règlement 14 perturbe les circuits de ravitaillement

Depuis qu’elle s’est entichée d’une fidélité au règlement 14 de l’UEMOA, la ministre des Transports est intraitable. Aux différentes frontières les camions s’entassent avec leurs contenus sous douane, mais sans aucune possibilité de franchir le territoire malien avec leurs irrégularités. Celles-ci ont trait notamment aux normes Uemoa de pesage et de gabarit, lesquelles obligent les uns le transbordement du surplus de leur poids et aux autres la remise en leur état initial des véhicules dont les châssis et carrosseries ont été modifiés à des fins mercantiles. Il s’ensuit que les soudeurs et menuisiers métalliques sont actuellement très sollicités mais ils ne travaillent pas malheureusement à un rythme qui permette de désengorger les aires de stationnement aux entrées et sorties des frontières. On estime à pas moins d’un millier de camions dont le blocage, au nom du Règlement 14, est en passe d’affecter à la fois les circuits de ravitaillement du marché malien et la fluidité des droits de douane y afférents.

Une ville fantôme, une administration sans administrés à Kidal

Depuis fin 2023 et la reprise de Kidal par les forces régulières et leurs supplétifs, la vie ne reprend que trop timidement dans la ville mythique. Un trophée dont les saveurs se font attendre, est-on tenté de dire, et pour cause : la capitale des Ifoghas demeure aussi fantomatique faute de retrouver son dynamisme urbain d’avant sa reprise des mains des groupes irrédentistes. Ça n’est pas faute d’avoir tenté puisque le pouvoir central a pris soin de doter progressivement le chef-lieu de la huitième région de tout l’arsenal administratif susceptible d’assurer la demande de service social. La totalité des animateurs de l’administration n’est pas présente, rapportent nos sources, mais les premiers responsables de chaque structure ainsi qu’une masse conséquente d’enseignants occupent les résidences officielles d’une ville vidée de sa substance d’administrés. En se réfugiant en Algérie voisine, ils ont abandonné leurs maisons aux inévitables reptiles ainsi qu’au bétail des rares habitants ayant résisté à la tentation d’exiler. La vraie reprise de Kidal se fait encore attendre, selon toute évidence.

Rassemblées par la Rédaction

Commentaires via Facebook :