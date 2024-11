Me Tall à la Primature ?

À moins d’un revirement spectaculaire, le règne de Choguel à la tête de l’administration malienne prendra fin cette semaine. Son ère, qui ne tient qu’à l’un des cinq généraux, semble arriver à terme. Et comme d’habitude, les noms des potentiels remplaçants commencent à circuler. Sauf qu’à la différence des précédentes rumeurs du départ de Choguel, un nom est apparu cette fois. Il s’agit de Me Moundaga Tall, membre du M5 originel et acquis au clan de l’imam Oumarou Diarra. Selon nos sources, en effet, le Général Assimi Goita aurait jeté son dévolu sur «Karamoko Ntoma» de Segou pour colmater les brèches, pour autant que la Primature continue de revenir au M5. Sa mission serait de réussir ce qui n’avait jamais préoccupé le clivant Pm : ressembler les Maliens de tous bords. Une mission qu’il aurait d’ores déjà commencée. Selon nos sources, en effet, il aurait été dépêché, il y a une dizaine de jours, auprès des détenus les politiques et d’opinions afin de trouver un compromis.

Et si PM avait été rabroué sur sa candidature à Koulouba …?

Avant-hier samedi, le PM Choguel était au CICB, dans le cadre de ce qu’il avait annoncé comme un rendez-vous de «clarification». Et sans langue de bois, il a levé le voile sur presque tous les petits secrets de la Transition, dont la présidentielle devant mettre un terme au régime en cours depuis 2020. C’est ainsi qu’au sujet de la gestion de la fin de la Transition, le président contesté du Comité Stratégique du M5-RFP affirme avoir sollicité en vain un échange avec le chef de l’Etat. Pas faux, puisqu’il nous revient de bonnes sources, en effet, que le PM a réellement tenté d’obtenir du chef de l’Etat une position claire par rapport à une éventuelle candidature. A ses yeux, en effet, les autorités de la Transition, à défaut d’être candidat, devraient présenter un candidat à même de protéger leurs arrières. Et Choguel aurait même dressé un portrait-robot de ce candidat en captant sa propre image. Sauf que notre source indique qu’en son temps le président l’en a dissuadé en ces termes : «Je suis là pour gérer une transition et ne souhaite pas qu’on me parle d’élection». Et depuis, il semble que le Chef de l’Etat refuse d’ouvrir ce débat, du moins pas avec son PM.

Rassemblées par la Rédaction

