Prétendues tueries des civils ‘’peul’’ à Liébé: Des tiraillements entre Tapital Pulaaku et les FAMa

L’association Tapital Pulaaku accuse les militaires maliens de l’exécution d’une vingtaine de civils peuls, dont 2mineurs et 3 femmes dans le cercle de Bankass, région de Mopti, le 22 octobre dernier. L’association accuse aussi Dana Ambassagou de pillage et vol de bétail. Ainsi elle demande aux autorités de la transition d’inviter les militaires sur le terrain au respect du caractère sacré et républicain de leur mission. Toutefois, l’armée malienne et la milice Dana Ambassagou réfutent ces allégations et estiment qu’elles sont infondées. Selon la direction de l’information et des relations publiques de l’armée (DIRPA), ces allégations seraient fausses dans un tweet elle indique qu’il s’agit d’une « propagande » afin de « saper le moral des FAMa pour leur distraire dans la traque des terroristes ». Le Directeur de la DIRPA Diarran Koné rappelle que la mission de l’armée consiste à sécuriser et protéger les populations et leurs biens.

Macina : Fabrication de savon liquide, plus d’une trentaine de jeunes ont pris part à l’initiative

L’Association des Jeunes pour la Citoyenneté et la démocratie (AJCAD) et le Club d’action Citoyenne (CLAC) ont initiés trente-quatre (34) jeunes, dont une vingtaine de filles venus des communes du cercle de Macina en techniques de fabrication de savon liquide. L’objectif de cette formation était de permettre aux jeunes de subvenir à leurs besoins. Selon le responsable du CLAC, le bidon d’un litre de savon liquide sera vendu sur le marché à 500FCFA.

San : Lancement d’un projet de lutte contre le travail des enfants

« Le travail : pas affaire d’enfants », est le nom du nouveau projet de lutte contre le travail des enfants, lancé le 27 octobre 2020 dans 6 communes de San. Selon Mme Fatoumata Koné coordinatrice du consortium composé de Enda, SNEC, save the children et l’UNICEF. L’objectif de ce programme vise à éliminer le travail des enfants afin qu’ils jouissent de leurs droits. Ledit projet est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays Bas pour un délai de 5ans.

Yorosso : Réalisation de nouveaux sites de dépôts d’ordures

Grâce aux efforts des jeunes du Comité de Vieille Citoyenne, des autorités communales, des services du domaine et de l’urbanisme, la ville de Yorosso dispose désormais de deux sites de dépôt transitoiredes ordures. Un acte qui soulage les autorités traditionnelles qui assistaient aux jets des ordures dans le bois sacré malgré l’interdiction. A cet effet des plaques interdisant tout dépôt d’ordures dans le bois sacré sous peine d’amendes sont désormais visibles aux alentours.

Koro : Près de 500 jeunes formés au système d’agriculture moderne

Mardi 27 octobre 2020, 500 jeunes et ex-combattants ont entamé une formation en agriculture-climato-intelligente dans la salle du complexe culturel de la commune de Koro. Cette formation a été initiée par l’ONG Grad-Com en partenariat avec le Conseil Communal de la Jeunesse de Koro (CCJ/K) et financer par l’USAID concernant l’ensemble des 49 villages de ladite commune. Les participants ont été désignés par les chefs de villages et des conseillers de quartiers.

Accidents de route : Une quinzaine de morts et une centaine de blessés au cours des trois derniers mois sur la route de Segou

16 morts et 569 blessés, c’est le bilan des accidents de circulation survenus entre le mois de Juillet et Septembre 2020 à Segou. Ces chiffres ont été communiqués par les services de la protection civile de la ville le matin du 28 octobre 2020. Selon les responsables, le nombre de victime a augmenté par rapport à la même période de l’année dernière.

Titre foncier au Mali : des éclaircissements par rapport au processus d’attribution

Selon la Direction nationale des domaines, le titre foncier est un droit de propriété définitif. D’après les responsables la transformation d’un titre provisoire en titre foncier est un processus qui peut s’étaler sur un délai de 4 mois. A travers le pays, plusieurs personnes se plaignent notamment de la méthode d’attribution d’un titre foncier au Mali.

Présidence de la République du Mali : Le Président de la transition accorde une audience à quelques associations

Dans le cadre du Dialogue social avec les forces vives de la Nation, SEM Bah N’Daw Chef de l’Etat a accordé ce mercredi 28 octobre 2020 une audience aux Associations Ginna Dogon, Tapital Pulaaku et Ir Gandan. Au cours de l’audience, les représentants desdites Associations ont adressé leurs félicitations à l’endroit du Président de la Transition. Selon M. Abou Sow porte- parole des 3 Associations reçues, le but de la rencontre était d’exprimer leur disponibilité à travailler au quotidien aux côtés de l’Etat pour la stabilisation du pays. Les visiteurs du jour ont profité de l’occasion pour remettre au Chef d’Etat un Mémorandum élaboré par les 3 Associations contenant les différentes recommandations formulées par rapport aux préoccupations des populations et des terroirs. A son tour, le Chef de l’Etat a salué leur synergie de s’associer et de mutualiser leurs efforts afin de contribuer à la construction du pays.

Ministère des Transports et des Infrastructures : Message à l’occasion de la Fête de Maouloud

A l’occasion de la fête de Maouloud célébrée dans la nuit du 28 au 29 octobre (naissance du Prophète PSL) et celle du 04 au 05 novembre 2020 (baptême du Prophète PSL), le ministère des Transports et des Infrastructures invite les usagers de la route au respect des principes et des règles d sécurité routière et notamment à la patience, la prudence, la tolérance et la courtoisie. En effet le Maouloud est une occasion de grande mobilité sur les routes surtout dans les grands centres urbains pour les prêches. Cette mobilité est malheureusement source d’accidents de circulation parfois mortels et selon les statistiques 60% des accidents les jeunes et près de 80% de ces accidents impliquent les engins à deux roues. A cet effet le Ministère des Transports et des Infrastructures sait pouvoir compter sur la bonne compréhension et le civisme des usagers de la route.

Rassemblées par la Rédaction

Commentaires via Facebook :