Ramadan : Le gouvernement veut anticiper sur la hausse des prix

Pour éviter la flambée du prix des denrées de première nécessité pendant le mois béni du ramadan, le gouvernement a rendu public samedi dernier (10 avril 2021), les prix indicatifs plafonds des produits de première nécessité ayant reçu de l’accompagnement du gouvernement. Ainsi, le prix plafond du sucre en poudre en gros est fixé à 450 000 F Cfa la tonne, le prix en détail plafond est de 500 F Cfa le kg. Le riz brisé importé non parfumé en gros est cédé au prix plafond est de 290 000 F Cfa la tonne et à 340 F Cfa le kg au détail.

Le prix plafond en gros de l’huile alimentaire locale est fixé à 110 000 F Cfa les 200 litres et le prix plafond au détail est à 650 F Cfa le litre. Le prix plafond du tourteau de coton est fixé à 140 000 F Cfa la tonne et au détail à 7 350 F Cfa, le sac de 50 kg. Le pain sera vendu en gros au prix plafond de 200 F Cfa le pain de 300 g et au détail à 250 F Cfa le pain de 300 g. La mesure touche également le gaz butane dont le plafond au détail est fixé à 2 910 F Cfa pour le B6 et à 1 335 F Cfa pour le B3. Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements a rappelé que le respect de ces prix indicatifs plafonds est une obligation pour tous.

ECONOMIE : La Bécéao résiste aux effets économiques néfastes du Covid-19

Le bilan 2020 des activités financières de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) a connu une hausse de 18 %, avec 20,961 milliards de F CFA contre 17,711 milliards FCFA en 2019. Selon ce bilan 2020, les avoirs en or de la banque ainsi que les opérations de compte des trésors nationaux, les créances et crédits sont aussi en hausse.

Mais, les avoirs en monnaies étrangères, les créances sur les trésors nationaux et les biens immobiliers de placement ont par contre connu une baisse. Le produit net bancaire de la BCEAO a également chuté de 17 % et affiche 259,244 milliards de F CFA en 2020 contre 312,569 milliards en 2019.

GAO : Un rapport d’étude en relation avec la Réforme du secteur de la sécurité validé

La 3e et dernière étape de validation des rapports des études sur les défis locaux en matière de sécurité, des besoins de la population et la mise en œuvre du processus national de Réforme du secteur de la sécurité (RSS) dans les régions de Kayes, Mopti et Gao s’est achevée jeudi dernier (8 avril 2021) dans la Cité des Askia. Cet atelier de validation a enregistré la participation de différentes composantes de la société civile et autres acteurs clés de la région de Gao.

Les participants ont validé le rapport de l’étude sur les défis, les besoins et la mise en œuvre de la RSS à Gao. Il a été enrichi au préalable par les contributions et les recommandations formulées au cours des travaux.

Cette étude est donc la 3e d’une série d’études menées à Kayes et Mopti avec le Centre d’études et de réflexion au Mali (CERM) dans le cadre du projet «Sécurité pour tous» co-financé par l’Union européenne en partenariat avec Friedrich Ebert Stiftung/Mali (FES). L’atelier de Gao a bénéficié du soutien logistique du bureau régional de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) !

FESPACO : La 27e édition se tiendra finalement du 16 au 23 octobre 2021

Précédemment reportée à cause de la pandémie du Covid-19, la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra finalement du 16 au 23 octobre 2021, sous le thème : «Cinéma d’Afrique et de la diaspora : nouveaux défis». La ministre burkinabè de la Culture, des Arts et du Tourisme, Mme Élise Foniyama Ilboudo Thiombiano, a assuré que la manifestation se tiendra dans le strict respect des mesures barrières.

Elle a indiqué que plus de 900 films provenant de 28 pays, ont été enregistrés, dont 71 films pour le Burkina Faso ? Quant au budget pour l’organisation, il est évalué à 2 milliards de francs Cfa. Le Sénégal sera le pays invité d’honneur de cette biennale au nom de la coopération culturelle entre les deux pays. Créé en 1969 à Ouagadougou (Burkina Faso), à l’initiative d’un groupe de cinéphiles, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tient tous les deux ans et est devenu l’un des plus grands festivals de cinéma africain.

Commentaires via Facebook :