Au Mali, c’est connu, la lecture n’est pas une passion. Voilà pourquoi même les journaux ne font pas bonne vente. Mais, il suffit qu’une œuvre fasse polémique pour que chacun cherche à s’en procurer. Il y a eu ‘‘Atétécratie, la promotion d’un homme et son clan’’. Il y a le livre incriminé d’Etienne Fakaba Sissoko. On se rappelle aussi le livre du général Yamoussa Camara sur Soumeylou Boubèye Maïga. Recherchée parce que parlant mal de quelqu’un, la publication a connu sacré un record de vente. Choguel s’est-il inspiré de ces précédents ?

Trouble à l’ordre politique ou public

Depuis le lancement de son livre, se pose de plus en plus la question sur son opportunité en cette période de la vie de la nation, et de surcroît son lancement à quelques jours de l’ouverture du dialogue inter-maliens. Nous nous gardons de reproduire les nombreuses réactions, dont des vertes et pas mûres, tant sur le livre que sur son auteur, suscitées depuis la dédicace du bouquin.

