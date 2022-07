A quelques jours du début du Pèlerinage 2022, certains pèlerins ont été surpris d’être bloqués à Bamako. Ils relevaient de certaines agences privées. La raison avancée est relative à la non acquisition de visa pour eux. Du moins, c’est ce qui ressort du communiqué de la direction Générale de la Maison du Hadj, dirigée par Dr Abdoul Falah Cissé le 1er juillet 2022.

Le pèlerinage 2022 a officiellement pris fin en début de la semaine écoulée. Les milliers de pèlerins maliens sont pour la plupart tous rentrés sains et saufs. Cependant d’autres candidats locaux à ce rituel religieux ont été floués par des agences privées de voyage, accréditées par le ministère des Affaires religieuses, des Cultes et des Coutumes, à travers la maison du Hadj. Cette situation qui s’apparente à de l’escroquerie pure et simple restera-t-elle sans sanctions ?

A noter que les vols de la filière gouvernementale ont quitté la Capitale des Trois Caïmans (Bamako) courant 21 au 24 juin dernier pour atterrir en Arabie-Saoudite pour le Hadj 2022. Néanmoins, tel n’a pas été le cas pour certaines agences privées dont des pèlerins n’ont pas bougé du territoire malien, après avoir rempli toutes les formalités à cet effet. D’ailleurs dans un communiqué de presse, la Direction Générale de la Maison du Hadj dit constater avec regret la situation de blocage de certains pèlerins restés à Bamako pour faute de visa pour effectuer le voyage à la Mecque dans le cadre du Hadj 2022.

A la lumière du même communiqué, il ressort que les agences incriminées ont pris de l’argent avec de potentiels candidats du Hadj au-delà du quota qui leur est alloué et pour lesquels, elles ne peuvent avoir de visa pour effectuer le voyage en Arabie-Saoudite pour le pèlerinage 2022. Dans son communiqué, la Direction Générale de la Maison du Hadj a déploré cette situation de blocage des pèlerins à Bamako et a condamné, sans réserve, cette pratique qui n’honore point ses acteurs. « La Direction Générale de la Maison du Hadj se donnera tous les moyens nécessaires pour assainir le secteur afin de pouvoir circonscrire ce genre de pratiques condamnables à plus d’un titre » a rassuré Dr Cissé, tout en compatissant aux désagréments causés aux uns et aux autres par cet état de fait indépendant de sa volonté.

A savoir que le quota alloué pour le Mali pour cette année était de 6.032 pèlerins dont 883 pour la filière gouvernementale et 5080 pour la filière privée.

Après le pèlerinage, tous les observateurs attendent des mesures fortes contre ces agences privées qui ont fait nourrir de faux espoirs chez certains pèlerins, qui ont eu du mal à regagner leurs familles et localités d’origine après ce désaveu frisant l’humiliation.

Par Mariam Sissoko

