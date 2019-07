La cérémonie de signature du partenariat entre le ministère des Affaires religieuses et du Culte et le groupe pharmaceutique a eu lieu, ce samedi 13 juillet 2019, dans la salle de conférence dudit département.

C’est le ministre Thierno Amadou Omar Hass DIALLO qui a apposé sa signature au bas du document pour le compte de son département, tandis que c’est le président du Conseil d’Administration, M. Daye TALL, qui l’a fait au nom de son groupe.

Selon ce dernier, la présente convention vise à « doter gratuitement les pèlerins maliens en produits pharmaceutiques pour la campagne 2019 avec une possibilité d’extension aux autres années ».

« Nous sommes représentés dans 17 pays africains, couvrant une gamme de 100 spécialités, avec une projection sur plus de 300 spécialités en exclusivité », a souligné M. TALL.

« Nous sommes une société de droit malien, mais copropriétaires avec des partenaires Indiens », a précisé M. TALL.

De son côté, le ministre DIALLO a salué ce partenariat comme une contribution aux efforts des plus hautes du pays, à commencer par le Président de la République, SEM Ibrahim Boubacar KEITA, pour soulager les populations maliennes, en particulier les pèlerins.

« C’est le lieu pour moi de remercier et d’encourager le privé malien et lui exprimer toute notre fierté pour le progrès et la réussite des Maliens qui méritent d’être ainsi célébrés et félicités à leur juste valeur », a salué le ministre DIALLO.

« C’est une première qui va sans doute susciter d’autres », a-t-il espéré, rendant hommage à Pharma plus Mali pour la confiance placée dans son département.

Le ministre DIALLO en a profité pour rendre également hommage au Président du Haut conseil islamique du Mali, Cheick Chérif Ousmane Madani HAIDARA, à l’initiative de ce partenariat à travers un ami d’enfance membre du groupe pharmaceutique.

A signaler que la présente convention est signée pour une durée de cinq ans renouvelables.

Source : CCOM/MARC

Commentaires via Facebook :