Pèlerinage national marial catholique à Kita : Foi et patriotisme

Les 18 et 19 novembre 2023, l’université catholique de l’Afrique de l’Ouest –unité universitaire à Bamako- était à Kita pour le pèlerinage national qui avait pour thème cette année : “Mali de croyants, reste un peuple, un but, une foi“.

Accompagné par la directrice académique et financière, la délégation de l’université a quitté le vendredi 17 et est retournée le lundi 20 novembre 2023. Cette délégation composée de 45 étudiants, se sont joints aux milliers de pèlerins venus des 6 diocèses du Mali et d’autres pays pour accomplir le pèlerinage, 52è du genre, acte de foi, aux pieds de Notre Dame du Mali à Kita. Cette année, environ 325 pèlerins marcheurs ont effectué le trajet Kati-Kita à pieds.

Placé sous le thème: “Mali des croyants, reste un peuple, un but, une foi”, ce thème vient dans un contexte de réunification des Maliens et de refondation du Mali. Plusieurs personnalités et autorités administratives et politiques du pays ont assisté à cette célébration.

La particularité majeure pour cette édition était axée sur la composition de la chorale diocésaine de Mopti qui comprenait des chrétiens, des musulmans et des protestants; un symbole de l’entente et de la cohabitation entre la religion.

La grande célébration eucharistique du dimanche 19 novembre, présidée par Mgr Jean Baptiste Tiama, évêque de Mopti, s’est déroulée dans le sanctuaire marial. On notait la présence du ministre des Affaires religieuses du culte et des costumes, du nonce apostolique, des évêques des six diocèses du Mali, des prêtres, religieux, religieuses et de milliers de fidèles. Dans son homélie, Mgr Tiama a rappelé aux uns et aux autres les maux dont souffre le Mali.

“L’heure n’est plus aux beaux discours mais aux bonnes actions. Soyons raisonnables car on ne récolte que ce qu’on a semé. Occupons-nous de l’éducation de nos enfants qui sont l’avenir du pays. Notre place dans le monde et dans le Mali est irremplaçable. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, mettons le au service des uns et des autres pour la gloire de Dieu et le salut du monde”, a-t-il dit.

Quant au ministre des Affaires religieuses du culte et des coutumes, il a salué et félicité la bonne organisation du 52ème Pèlerinage national marial avant de remercier les pères évêques du Mali pour le choix du thème révélateur de cette édition.

Mgr Jean Sylvain Emien, noce apostolique a annoncé que bientôt il y aura l’ouverture d’une nonciature à Bamako

L’organisation de la 53ème édition du pèlerinage en 2024 est confiée au diocèse de Kayes.

Marie Thérèse Coulibaly

Stagiaire

De retour de Kita

CENTENAIRE DE L’EGLISE EVANGELIQUE DU MALI

L’ECM a célébré ses cent ans au Mali.

L’Eglise Evangélique du Mali (ECM) a célébré ses cent ans au Mali. Après la célébration dans les districts de l’ECM, la célébration nationale a eu lieu vendredi 17 novembre au CICB et le samedi 18 novembre 2023 au Palais des sports.

La célébration nationale du centenaire à Bamako fait suite aux célébrations à Sikasso, San, Koutiala, Sanakuî et dernièrement à Bankass. Ces célébrations ont été l’occasion d’une communion fraternelle entre les chrétiens des différentes églises locales et les districts de l’Ecem concernés par la Zone de célébration. Les célébrations ont été faites en présence du secrétaire générale du ministère des Affaires religieuses, le maire ; le président de l’Uma-Afrique (l’Union mondiale de l’alliance chrétienne) ; le délégué général de l’Association et groupement des églises et missions protestantes et évangélique du Mali.

Pour démarrer les activités de la journée du 17 novembre, le maître de cérémonie a lu le psaume 78 :3-4 “Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, Ce que nos pères nous ont raconté, Nous ne le cacherons point à leurs enfants; Nous dirons à la génération future les louanges de l’Éternel, Et sa puissance, et les prodiges qu’il a opérés”.

Ensuite la prière d’introduction a été faite par Mme Sidibé Noël Dembélé. Un temps de louange, des interventions sur le thème, “Enfant de la CMA, connais tes origines et va plus loin et Enfant de la CMA, vas plus loin”, ont émaillé la cérémonie.

Après le déjeuner le flambeau a été remis à la nouvelle génération.

Selon Sadrac Diarra, le président national de la Christian and Missionary Alliance (C&MA) appelé aussi l’Eglise Chrétienne Evangélique du Mali ECEM, “le centenaire (1923-2023) est l’occasion de nous souvenir. Nous souvenir de ces premiers missionnaires, venus au Mali, au péril de leur vie, porter la bonne nouvelle de l’évangile. Nous souvenir des actions, souvent anonymes, des premiers chrétiens, persécutés pour leur foi et qui ont résisté ; ils ont ainsi fondé les premières églises dans les villages. Nous souvenir des premiers pasteurs, nombreux, qui se sont formés dans l’étude de la Parole de Dieu et qui ont donné les premiers enseignements aux nouveaux chrétiens. Nous souvenir de leurs œuvres à tous, sous la conduite de l’Esprit de Dieu, qui ont façonné l’Eglise Chrétienne Evangélique du Mali”.

Le deuxième jour, le samedi a été la remise d’attestation du centenaire, action de grâce, remise des diplômes honoris causa et certificats de reconnaissance. Temps de célébration de la grande chorale du centenaire, grande chorale des femmes, grande chorale Sénoufo, grande chorale Mianka, grande chorale Buwa, grande chorale des Dogon, fanfare Armée du salut.

Doubahan Rachel Diarra

