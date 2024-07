Céline Dion bientôt de retour sur scène ? Et si c’était même plus qu’une question de jour. En effet, tout laisse à penser que la superstar pourrait participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le 26 juillet 2024. Quelques jours plus tôt, le 23, elle est d’ailleurs arrivée dans la capitale française. Sur le plateau de France 2, quelques heures plus tard, Emmanuel Macron a d’ailleurs réagi à cette arrivée très remarquée. “Apparemment elle est arrivée à Paris, c’est formidable !”, a-t-il lancé, estimant que “ce serait une formidable nouvelle si Céline Dion était à la cérémonie d’ouverture”.

Pour chanter aux JO de Paris 2024, Céline Dion aurait pris un très gros cachet

“Je serais immensément heureux si elle pouvait être à cette cérémonie d’ouverture, comme tous nos compatriotes. Je ne vais rien dévoiler. Ce que Thomas Jolly avec toutes ses équipes ont préparé, il y a aussi de la surprise”, a-t-il ajouté ne souhaitant pas lever le voile sur une présence ou non de Céline Dion lors de cette cérémonie d’ouverture. Seulement, le simple fait qu’elle soit à Paris semble pour certains prouver qu’elle se produira bien sur scène. Selon nos confrères de TMZ d’ailleurs, c’est acté et l’organisation des JO de Paris 2024 n’aurait pas hésité à mettre la main au portefeuille pour la convaincre. Selon leurs sources, ce sont pas moins de 2 millions de dollars qu’elle devrait toucher pour chanter qu’une seule chanson lors (…)

