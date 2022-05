Femme de droit, Magistrat de garde exceptionnel et ancienne ministre de la justice. Elle est l’actuel Médiateur de la république. Voici en quelques lignes son portrait.

Née en 1957 à M’Pessoba (Cercle de Koutiala), elle est détentrice d’une Maîtrise en sciences juridiques, Option judiciaire à université de Dakar en 1980 et du diplôme de magistrat obtenu en 1983 au Centre national de formation des magistrats de Bamako l’actuel INFJ. Au plan professionnel, Mme Sanogo Aminata Mallé débute sa carrière à la Section du contentieux du Secrétariat général du Gouvernement avant de servir à différents postes de plusieurs juridictions, notamment à Bamako. De 1983 à 1991 Juge d’instruction chargé des affaires des mineurs au Tribunal de Première instance de Bamako (TPI) ; Substitut du Procureur de la République près de la même juridiction de 1985 à 1989 ; Juge d’instruction chargé du 2ème Cabinet du TPI de Bamako de 1989 à 1991 et Juge d’instruction du 1er Cabinet à la Cour spéciale de Sûreté de l’Etat en 1991.

Après le changement de régime politique intervenu fin mars 1991, Mme Sanogo Aminata Mallé accède à un niveau supérieur des juridictions : présidente de la Section détachée du Tribunal de Première Instance de la Commune IV du district de Bamako de 1992 à 1994 ; présidente du Tribunal de Commerce de Bamako de 1994 à 2000 et présidente du Tribunal de Première Instance de la Commune III du district de Bamako d’octobre 2000 à Janvier 2001. À partir de 2001, Mme Sanogo Aminata Mallé représente le Mali, à la Cour de Justice de la CEDEAO où elle est Juge conseiller puis présidente de Janvier 2007 à Février 2009. En aout 2010, elle devient conseillère technique à la primature. Là où elle a été chef de la Cellule Gouvernance jusqu’à sa nomination, le 24 septembre 2015, au poste de ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux. Elle quitte le gouvernement de Modibo Keita le 07 juillet 2016 pour devenir, six mois plus tard, le 9 janvier 2017 secrétaire générale du Gouvernement avec rang de ministre. Le 13 octobre 2020 madame Sanogo est nommée médiateur de la république, elle remplace à ce poste Baba Akhib Haidara

En définitive, Mme Sanogo Aminata Mallé est un modèle pour les femmes africaines et en particulier pour les femmes maliennes pour son courage et son dévouement pour sa patrie.

Oumou Sissoko

Commentaires via Facebook :