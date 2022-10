Chercheuse malienne Mme Berthé Aïssata Bengaly, a été Professeur de Chimie au Lycée Notre Dame du Niger à Bamako puis adjointe au laboratoire d’analyse de l’eau de l’Opération puits. Par la suite elle devient ministre de la Femme et de l’Enfant de la Famille puis ministre de l’Artisanat et du Tourisme. Voici en quelques lignes son portrait.

Née le 20 mai 1957 à Koutiala, dans la Région de Sikasso où, elle effectue ses études du fondamental à l’école privée catholique de Koutiala de 1964 à 1973. De 1973 à 1978, elle fréquente le lycée Notre Dame du Niger où elle obtient son Bac puis s`inscrit à l’École normale supérieure de Bamako d`où elle sortira en 1985 avec une maîtrise en chimie. Elle est également titulaire d`un Master en nutrition de Tulane university (USA) qu`elle a fréquentée de 1993 à 1995.

C`est en 1990 qu`elle entre à l`IER où elle se distinguera par le développement de plusieurs technologies parmi lesquelles la mise au point d`une technologie d`étuvassions du sorgho, la technologie de préparation industrielle des biscuits de sorgho “Deliken” avec GAM, la mise au point des pâtisseries, gâteaux, sirop à base de sorgho. De la recherche à la politique, Mme Berthé Aïssata Bengaly, n’était pas inconnue dans la galaxie publique puisqu’elle a été ministre de la Femme et de l’Enfant de la Famille du 16 octobre 2002 au 20 juin 2005. Puis, ministre de l’Artisanat et du Tourisme du 8 septembre 2013 au 10 janvier 2015.

Avant ces expériences ministérielles, Mme Berthé Aïssata Bengaly a servi notamment comme Professeur de Chimie au Lycée Notre Dame du Niger à Bamako de 1985 à 1986, assistante de recherche au Projet Bogalussa Tulane university (USA), de 1993 à 1994, chef adjointe au laboratoire d’analyse de l’eau de l’Opération puits, de 1986 à 1989 chargée d’analyse chimique au laboratoire de technologie céréalière et recherche sur les céréales locales à l’Institut d’économie rurale (IER de Bamako sur les technologies céréalières de 1990 à 1995 ; chercheure à Texas A & M University de 1996 à 2001. Après son 2ème passage au gouvernement, elle poursuit ses activités de recherche en nutrition pour l’amélioration des recettes culinaires de 1955 à 1986.

Au plan politique, Mme Berthé est la présidente des femmes de l’UDD et membre du Comité exécutif de ce parti. Du 10 au 12 février 2014, elle s’est rendu à Tombouctou pour s’enquérir de l’Etat des lieux après la crise que vient de traverser cette zone et s’est entretenu avec les artisans et les acteurs du tourisme pour une reprise effective des activités. Elle est mariée et mère de 3 enfants.

En somme, Mme Berthé Aïssata Bengaly est connue par les nutritionnistes et les gourmets pour ses recettes nourrissantes et délicieuses à base de produits locaux.

Oumou SISSOKO

Commentaires via Facebook :