Bamako : la police lance une opération d’envergure

Le Directeur général de la Police nationale intensifie les actions à travers une opération d’envergure visant à dénicher les délinquants dans la capitale. Le DG de la police vient de donner les dernières consignes à ses éléments chargés d’assurer la sécurité et l’ordre public.

Le samedi 15 mai 2021, une importante opération de ramassage des délinquants a été lancée par les autorités policières dans le but de découvrir à force de recherche des nids criminogènes de la rive droite du District de Bamako dans les secteurs de compétence des commissariats de Police du 7ème, 10ème, 11ème et 13 Arrondissement de Bamako.

Le lancement de cette opération s’est tenu dans l’enceinte du commissariat de police du 10ème Arrondissement, qui a mobilisé environs 400 éléments des Forces de Sécurité notamment de Police, la Gendarmerie et la Garde Nationale avec l’appui de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) et la Brigade Spéciale d’Insécurité (BSI). Le Directeur Général Soulaïmane Traoré qui est aussi le Contrôleur Général a donné les dernières consignes à ses éléments en présence du Directeur Régional de la Police Nationale du District de Bamako, Commissaire Divisionnaire Ibrahim Soma Keïta et du Directeur de la Sécurité Publique.

Lors du lancement de cette opération, les Commissaires en charge des commissariats tantôt cités étaient également présents, tout comme le Commandant en Chef Adjoint du GMS.

En effet, après avoir mené une première sur la rive gauche à la veille de la fête de Ramadan, la Direction Générale de la Police Nationale à travers la Direction Régionale de la Police Nationale du District de Bamako a pris l’initiative le samedi 15 mai dernier vers 18 heures, une importante opération de ramassage des délinquants sur la rive droite du District de Bamako. Ils s’agissait pour les hommes de sécurité de mener de grandes opérations de nettoyage, afin de dénicher les nids criminogènes qui empêchent la tranquillité des citoyens, dans les secteurs de compétence des Commissariats de Police du 7ème, 10ème, 11ème et 13ème Arrondissement de Bamako.

Avant le début de cette opération, le Directeur Général de la Police Nationale, Contrôleur Général Soulaïmane Traoré a rencontré ses hommes en vue de leur donner les dernières consignes et de les encourager dans cette mission, celle de lutter contre l’Insécurité en générale, la Criminalité dans toutes ses formes en particulier. Le premier responsable de la Police Nationale, en s’adressant aux hommes de Sécurité, a insisté sur le rôle de la Sécurité de Proximité.

« La peur et l’Insécurité doivent changer de camp et pour être plus efficace, nous devons développer un partenariat authentique et véritable avec les populations pour qu’elles mettent à notre disposition toutes les informations permettant la localisation et l’arrestation des bandits », a affirmé le Directeur Général. Il ne s’arrête pas là. Il va jusqu’à encourager ses hommes tout en les incitant à la discipline, à la courtoisie et à la fermeté.

Pour les populations riveraines, cette opération salutaire a permis l’interpellation de plus d’une centaine de personnes, et a rendu possible la saisie de plusieurs engins suspects. Uniquement dans le secteur de compétence du 11ème Arrondissement d’où l’équipe était sur place, plus d’une vingtaine de personnes ont été interpellées dont trois (3) femmes et des motos saisies allant à plus d’une dizaine.

Avec de telles initiatives, les autorités policières s’engagent davantage dans la lutte contre l’Insécurité dans le District de Bamako et ses environs afin d’assurer la quiétude des citoyens.

Sidy Coulibaly avec la CCOM Police nationale

