Dans le cadre de l’implacable lutte contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes, le Directeur général de la Police nationale, Commissaire général de Brigade Soulaïmane Traoré, à la tête d’une délégation, a effectué une visite inopinée, le mardi 16 avril 2024, dans les Commissariats de Police de Yirimadio, Sogoniko et Niamakoro. L’objectif était d’une part de s’imprégner des conditions de vie et de travail du personnel, mais aussi de les encourager et leur prodiguer des conseils sur le plan sécuritaire.

Au cours de cette visite, le premier responsable de la Police nationale s’est entretenu avec les différents chefs d’unités et les éléments, en prenant note de leurs préoccupations, afin d’apporter une éventuelle amélioration. Profitant de cette belle occasion, il a rappelé aux éléments les directives des plus hautes autorités qui attendent beaucoup de la Police nationale, avant de leur réitérer leurs félicitations et encouragements pour les succès engrangés. Aussi, il a exhorté les hommes à plus de vigilance, de cohésion et de collaboration, tout en mettant un accent particulier sur le professionnalisme, le port correct de l’uniforme, le respect des consignes sécuritaires, la sécurité et la propriété des locaux. Se réjouissant de l’engagement et de la détermination de ses collègues sur le terrain, le patron de la Police nationale les a félicité, et les invite à redoubler de vigilance et, à ne jamais baisser les bras pour ne pas offrir des failles par lesquelles pourraient s’engouffrer les ennemis de la paix et de l’ordre public.

Pour le patron de la Police nationale, tous doivent faire preuve de rigueur, de discipline, privilégiant la collecte et l’exploitation de l’information. « Car sans l’information, le policier est un homme aveugle, sans l’information le policier est un homme sourd. Donc, je vous encourage à développer des bonnes relations, de partenariat avec la population qui pourra nous fournir toutes les informations opérationnelles, dont nous avons besoin pour traquer sans relâche les malfaiteurs où, qu’ils se trouvent », a-t-il souligné.

Pour lutter contre le sentiment d’insécurité, il a invité les chefs d’unité à multiplier les patrouilles pédestres et motorisées. À noter que, les chefs de ces différentes unités ont apprécié cette visite, et donné des assurances d’évoluer davantage dans l’excellence et le professionnalisme, suivant les directives de la hiérarchie, afin de lutter efficacement contre l’insécurité et la grande criminalité, protégeant les personnes et de leurs biens.

Com’DGPN

