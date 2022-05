Accompagné d’une forte délégation, le Directeur général de la Police nationale, Inspecteur général de police Soulaïmane Traoré, a effectué le vendredi dernier, une visite de courtoisie chez les notabilités coutumières et religieuses du quartier Daoudabougou.

La visite avait pour objet de porter à la connaissance des populations dudit quartier, de la création d’un Groupement Mobile de Sécurité (GMS) rive-droite dans leur localité et de préciser les missions de la police, notamment la protection des personnes et de leurs biens.

Accueilli par le patriarche Adama Sangaré, entouré de ses conseillers, après les salutations d’usage et la présentation du commandant en chef du nouveau GMS, Contrôleur général Iliad Mounkoro, le DGPN a remercié les notabilités pour l’accueil. Il a déclaré être venu présenter et confier ce GMS de Bamako rive-droite aux populations de Daoudabougou qui abrite le siège de l’unité, avant de solliciter l’accompagnement de tous les quartiers qui composent les deux communes V et VI pour un meilleur accomplissement des missions de cette nouvelle structure.

Il a mis l’accent sur la nécessité du concept de police de proximité. À sa suite, le chef du quartier de Daoudabougou, M. Adama Sangaré a exprimé leur satisfaction quant à l’implantation de ladite unité de sécurité qui va servir toute la rive-droite de Bamako, avant d’affirmer leur soutien et accompagnement suivi des conseils et bénédictions.

Pour l’Imam de la localité, la visite est la réponse d’exhaussement de leurs vœux formulés la semaine dernière dans la mosquée pour la sécurité du Mali. Mme Dembélé Fatoumata Dembélé, présidente de la Cafo, membre du Conseil national de Transition (CNT) a affirmé au DG de la Police nationale que les femmes des deux Communes vont aussi accompagner la police pour la réussite de ses missions.

Les femmes et les jeunes ne sont pas restés en marge de l’événement. Aussi, ils étaient massivement présents pour témoigner leurs soutiens et accompagnements aux forces de sécurité. Un tour au chantier et les bénédictions ont mis à terme la visite.

Niarra-Infos

