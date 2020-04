Du sport aux actions humanitaires, l’opérateur économique Banou Makadji ne rate aucune occasion pour s’illustrer dans le développement de la région de Koulikoro. La dernière en date est la dotation du commissariat de la ville d’un hangar.

Le Commissariat de police de la deuxième région administrative du Mali vient de bénéficier d’un hangar neuf d’une valeur de près d’un million de nos francs. L’œuvre est du président du club de football, AS Nianan de Koulikoro.

L’heureuse initiative de l’opérateur économique fait suite à une visite qu’il a effectuée au commissariat de police pour échanger avec les occupants des lieux sur leur condition de travail et la situation sécuritaire de la ville. En bon citoyen, Banou Makadji a décidé de doter le commissariat de ce hangar. Une manière pour lui de renforcer la capacité du commissariat en infrastructures et répondre aux besoins des usagers de la cité du Meguetan.

Les bénéficiaires saluent cette belle initiative du président Banou Makadji pour le bonheur de la région.

Cette initiative vient soutenir les efforts du gouvernement à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour renforcer la capacité des forces de l’ordre et de sécurité dans la protection des personnes et de leurs biens.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ne rate aucune occasion pour rappeler la volonté ferme des plus hautes autorités du pays en matière de sécurité et surtout de police de proximité. « Nous avons un plan de maillage sécuritaire pour le bonheur de la population et la construction des commissariats, des brigades de gendarmerie et des camps de garde. Cette politique s’inscrit dans la logique de répondre aux besoins sécuritaires de la population », a-t-il déclaré.

Fatoumata KOITA

