Sécurité : La police de proximité attendue dans les régions

La salle de conférence de la Direction générale de Police nationale a servi de cadre, dans la matinée du lundi 25 novembre 2019, à la présentation d’un document sur la police de proximité. La présentation dudit document s’est déroulée en présence du Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur Général Moussa Ag Infahi, le Commissaire de Police Issoufou Yacouba, Chef Composante Police Minusma et plusieurs Directeurs et chefs de services de la Police nationale et de la Minusma.

La sécurité des personnes et des biens étant un souci majeur pour les plus hautes autorités du pays, dans cette optique, le DG de la Police nationale, l’Inspecteur Général Moussa Ag Infahi a envisagé l’élargissement de la police de proximité dans toutes les régions du Mali. Les travaux se sont déroulés à Sévaré, dans la région de Mopti.

Après avoir défini la police de proximité comme une collaboration interne entre les forces de sécurité intérieure et la population, le DG la police dira que cette notion est d’actualité. Pour lui, beaucoup d’efforts sont faits au niveau de la police, mais la bonne mise en pratique de la police de proximité n’est possible que si la population accepte de collaborer avec les forces de sécurité. C’est pourquoi il a invité la population à la franche collaboration afin que le défi de l’insécurité soit relevé. Après l’atelier de formation sur la police de proximité à Mopti, le DG sollicite que les prochains ateliers se tiennent dans d’autres régions, notamment Gao, Tombouctou, Ménaka… pour outiller les policiers et la population sur la notion.

Le Commissaire de police Issoufou Yacouba, Chef de la composante Police Minusma, a souligné dans son intervention l’importance de la police de proximité dans le cadre de la sécurité des personnes et les biens. Selon lui, la police de proximité est un acte de réforme de sécurité. Donc pour sa mise en œuvre, il faut l’implication et la collaboration interne de la population. Cela n’est possible que si la population voit l’impact positif ou l’importance de la police de proximité.

Ousmane DIAKITE

