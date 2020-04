La grande famille SPN SYNTADE ne fait que s’agrandir de jour en jour, En effet, courant semaine écoulée, le 36ème Comité de la Section SPN a été mis en place au GMS-MO de Mopti, sous la supervision du Secrétaire Général de la division SPN SYNTADE de Mopti.

C’est les Camarades Secrétaires Généraux Cheick O Diarra et Laurent I Keita qui assurent les postes de Secrétaire Général et d’Adjoint. Le bureau exécutif national de SPN-SYNTADE remercie et félicite le camarade sergent-chef de police Sekouba Kamissoko secrétaire aux revendications pour son engagement et sa disponibilité.

Dorénavant le tout nouveau comité SPN SYNTADE du GMS-MO de Mopti est opérationnel, sur initiative du Secrétaire Général du Bureau Exécutif National en la personne du major de police Tiekouta Kanté, une délégation quittera Bamako pour Mopti afin de présenter le nouveau bureau au Secrétaire Général de l’UNTM, au Gouverneur et aux maires de la région de Mopti.

Ben Abdoulaye

