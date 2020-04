Le candidat malheureux au 1er tour, Cheick Omar Gadjigo du Collectif des Associations Pour le Développement(CADM), sise à N’Tominkorobougou, près du Stade Mamadou Konaté a appelé ses militantes et militants à voter pour celle qui a occupé la 1ère place lors du 1er tour des législatives en commune III du District de Bamako. Il s’agit bien de l’honorable Safiatou Traoré, celle qui a eu déjà à briguer une mandature au niveau de l’hémicycle de Bagadadji. L’annonce a été faite devant des nombreuses militantes et militants venus de tous les 23 quartiers de la commune III. Le « chat » comme l’appellent ses intimes à encore prouver sa force capacité de mobilisation, surtout de la junte féminine. En tout cas son siège a refusé de monde le vendredi 17 avril 2020. Les femmes se sont mobilisées encore autour de leur idole comme s’il avait gagné pour un deuxième tour. Son secrétaire général, non moins directeur de campagne, Me Almamy Coulibaly a tenu a remercié ces femmes, ces jeunes qui ont fait preuve de fidélité, du sens de l’honneur. Le candidat malheureux lui-même, très ému a remercié ces militantes et militant qui de par leur mobilisation l’ont donné plus d’espoir pour l’avenir. Il leur a demandé de rester mobiliser pour la victoire finale. Selon Gadjigo, aucune consigne de vote n’avait été donnée pour voter pour le candidat de l’opposition contrairement aux fausses rumeurs qui circulaient à travers la ville. Il a été on peut plus clair. Selon lui, il reste fidèle à son engagement d’accompagner le président Ibrahim Boubacar Keita jusqu’au bout, engagement qu’il avait pris depuis 2013. Dès lors, le candidat malheureux au 1er tour, 3ème après le verdict de la Cour Constitutionnelle a demandé à ses militantes et militants de sortir massivement le 19 avril 2020 pour voter le candidat de la majorité qui n’est autre que l’honorable Safiatou Traoré, 1ere au sortir du 1er tour. Il a fait savoir aux militantes qu’il restera fidèle au serment qu’il a prêté et l’engagement qu’il a pris de soutenir IBK. «C’est le Mali qui gagne » a indiqué Cheick Omar Gadjigo.

Fakara Faïnké

